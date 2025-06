Wykorzystaj zamiast majonezu i kupnych sosów do grilla. Odkąd zaczęłam przygotowywać ten sos do grilla wszyscy działkowicze wpraszają się do mnie na obiad!

Czym zastąpić sos do mięsa na grillu? Ten przepis jest o wiele zdrowszy, a równie smaczny

Polacy pokochali grillowanie. Latem zapach grilowanych mięs oraz warzyw unosi się z działek, ogródków, a nawet z miejskich parków. Dietetycy przestrzegają jednak, że dodatki, po jakie sięgamy podczas grillowania nie są najzdrowsze. Wiele osób nie wyobraża sobie dobrze przyrządzonego mięsa czy warzyw bez sporej ilości sosu. Niestety, kupne sosy nie należą do najlepszego wyrobu. Nie tylko są one bardzo kaloryczne, ale też często naładowane chemią. Sosy do mięs na bazie majonezu mogą powodować niestrawność oraz wzdęcia. Katarzyna Bosacka zwraca uwagę, że dobrym wyborem są proste sosy. Do mięs sprawdzi się samodzielnie przygotowany sos pomidorowy, dobrej jakości ketchup lub musztarda. Ta ostatnia stymuluje trawienie tłuszczów, co podczas grillowania mięs może mieć spore znaczenie.

Sos do grilla można przygotować samodzielnie. W takiej sytuacji masz pełną kontrolę nad dodawanymi składnikami. Do drobiu oraz warzyw świetnie sprawdzi się domowy sos na bazie jogurtu greckiego. Stanowi on idealną bazę do różnego rodzaju sosów.

Przepis na biały sos do grilla

1 opakowanie jogurtu greckiego przełóż do miseczki,

dodaj sok z wyciśniętej cytryny,

dodaj kilka łyżeczek kaparów,

przypraw solą i pieprzem. Opcjonalnie możesz dodać 1 sprasowany ząbek czosnku.

Do czerwonego mięsa, karkówki oraz kiełbas świetnie pasować będzie czerwony sos. Jego podstawę stanowią pomidory. Możesz samodzielnie ugotować lub poddusić pomidory lub sięgnąć po gotowe mieszanki w puszce.

Przepis na czerwony sos do grilla

1 opakowanie pomidorów z puszki przełóż do miseczki,

dodaj 1 łyżkę bazylii i 1 łyżkę oregano - możesz wykorzystać świeże przyprawy,

dodaj 3 ząbki czosnku,

dodaj 1 łyżkę oliwy z oliwek

przypraw solą i pieprzem. Miłośnicy ostrych smaków mogą dodać także płatki chili.