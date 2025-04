Wymieszaj aż się połączy i wetrzyj w deskę sedesową. Po 15 minutach będzie czysta, a zółte zacieki rozpuszczą się w mgnieniu oka. Czyszczenie deski sedesowej

Dodaj szczyptę do gotowania szparagów, a będą pyszniejsze niż zwykle. Sposób na to, jak ugotować białe i zielone szparagi

Deska sedesowa to element toalety i tak samo, jak muszlę klozetową, należy ją regularnie czyścić. Zdarza się, że spuszczana woda pryska i osadza się na desce sedesowej. Wraz z wodą osadzają się bakterie oraz zarazki. Dotykając deskę sedesową rękoma możemy transferować zarazki nawet do twarzy. Może być również tak, że na desce sedesowej znajduje się mocz, który z czasem zabarwi jasną powierzchnię. Problemem jest także kamień wytrącający się z wody. Po długim użytkowaniu może on zacząć odkładać się na wewnętrznej stronie deski sedesowej. Podstawą zachowania higieny jest czyszczenie deski sedesowej oraz mycie rąk po każdej wizycie w toalecie. Warto również pamiętać, że należy czyścić także klapę deski sedesowej z jednej i drugiej strony. Tylko w ten sposób zachowasz odpowiednią czystość w całej toalecie.

Do czyszczenia pożółkłej deski sedesowej warto sięgnąć po wybielające środki. Tylko one skutecznie wyczyszczą powierzchnię i przywrócą im dawna biel. W przypadku nieco mniejszych zabrudzeń świetnie sprawdzi się kwasek cytrynowy. Podobnie jak ocet posiada on właściwości wybielające i odkażające. Płynny ocet ciężko jest wetrzeć w powierzchnię deski sedesowej, kwasek cytrynowy wystarczy wymieszać z wodą aż powstanie pasta i z łatwością nałożysz go na zabrudzenia. Należy odczekać kilkanaście minut i przetrzeć deskę morką ściereczką. Może się zdarzyć, że czynność ta trzeba będzie kilkukrotnie powtórzyć. Na bardzo duże zabrudzenia pomóc może klasyczny wybielacz. Pamiętaj jednak, że jest to środek drażniący dlatego zawsze używaj rękawiczek ochronnych. Wybielaczem możesz dokładnie czyścić powierzchnie (zawsze następnie dokładnie przepłukując wszystko wodą) lub zastosować go do namoczenia deski sedesowej. Do wody dodaj kilka miarek wybielacza i namaczaj w tym deskę sedesową przez około 1 godzinę.