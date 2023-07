Wypraw dziecko na kolonie w… zdrowym stylu!

Bez względu na wiek, stopa dziecka potrzebuje obuwia jako ochrony przed urazami i czynnikami zewnętrznymi. Buty powinny uwzględniać kształt oraz wymiary stóp przez odpowiednie dopasowanie do długości i szerokości, umożliwiając pełną swobodę ruchu stóp.

Zdrowe zasady doboru butów dla dzieci

Wybierając obuwie dla naszych maluchów, mniejszych i większych, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów:

But powinien być lekki. Dzięki temu mięśnie nie będą niepotrzebnie obciążone dodatkowym wysiłkiem.

Podeszwa buta powinna pozwalać na fizjologiczny ruch stopy i nie zaburzać swobody ruchu. Zaleca się, aby w obszarze przodostopia (czyli mniej więcej na granicy palców i stóp) zginała się pod kątem 90 stopni.

Palce stóp powinny mieć swobodę oraz przestrzeń do ruchu – zbyt wąski but może powodować przykurcz palców.

Buty nie powinny mieć uciskających lub drażniących elementów i szwów. Żeby to sprawdzić, wystarczy zbadać wnętrze buta dłońmi.

But powinien być dopasowany do kształtu stopy. Najlepiej sprawdzają się buty sznurowane lub zapinane na rzepy – zapewnia to idealnie podtrzymanie, dopasowanie oraz możliwość regulowania ucisku. Buty sznurowane wiążemy od dolnych do górnych oczek wywierając równomierny nacisk. Buty na rzepy zapinamy w kolejności: rzep środkowy, dolny i górny.

Pamiętajmy przede wszystkim, że dziecięce stopy rosną szybko. But musi być dopasowany pod względem długości i szerokości. By wykonać jak najdokładniejszy pomiar z pomocą przyjdzie technologia, a dokładniej skaner esize.me, dostępny w wybranych sklepach CCC i eobuwie.pl. Na podstawie trójwymiarowego modelu stóp, dodanego do konta użytkownika, którego wykonanie trwa zaledwie kilka sekund, pozwala na korzystanie z podpowiedzi produktowych i filtrowanie oferty pod kątem najlepiej dopasowanego rozmiaru butów. Aby korzystać z rekomendacji produktów podczas zakupów online, offline oraz w aplikacji mobilnej, dostępnej dla systemów iOS i Android, należy dodać skan do konta użytkownika. Szczegółowe informacje oraz pełną listę punktów skanowania można znaleźć na stronie: https://ccc.eu/pl/esizeme.

Biorąc pod uwagę, że dziecięce stopy popołudniem są ok. 4% większe, warto wykonać skan właśnie w tej porze dnia. Zaleca się, aby kontrolować dopasowanie buta do stopy co 2-4 miesiące u dzieci w wieku 1-4 lata i co 6 miesięcy w przypadku dzieci 4-6 lat. Dodatkowo skaner esize.me, przewidzi, jak szybko będzie rosła stopa dziecka w zależności od wieku. Wystarczy, że podczas zakupów na ccc.eu (lub eobuwie.pl) użyjemy skanu stopy dziecka do sprawdzenia dopasowania obuwia: pokażą nam się wówczas informacje, do kiedy jest ważny skan (tj. czy można na jego podstawie dobrać obuwie) oraz jak obuwie, które chcemy kupić, będzie pasowało na stopę dziecka za 1, 2 czy 5 miesięcy.

Jeśli jednak nie możesz wybrać się do najbliższego skanera esize.me, przygotowaliśmy kilka porad, jak prawidłowo zmierzyć rozmiar stóp w domu:

Postaw stopę na kartce papieru. Piętę i kartkę dosuń do ściany. Zaznacz kreską, dokąd sięga najdłuższy palec (pamiętaj, nie zawsze duży palec jest najdłuższy!) Zmierz odległość od końca pięty do narysowanej kreski. Powtórz koniecznie kroki na drugiej stopie, Twoje stopy mogą mieć różną długość. Instrukcję wideo samodzielnego pomiaru znajdziesz na tej stronie: https://ccc.eu/pl/jak-dobrac-rozmiar-butow

But to też ochrona

- Pamiętajmy, że w okresie letnim dzieci dużo czasu spędzają również na basenach czy w parkach wodnych i ośrodkach wypoczynkowych. Pomimo że klapki nie są najbardziej stabilnym obuwiem do chodzenia, chronią stopy przed wirusami i grzybami pod prysznicem czy w miejscach użyteczności publicznej. Jeśli zdecydujemy się wybrać i zapakować parę klapek do plecaka, powinny one spełniać kilka istotnych funkcji. Jedną z nich jest przyczepność do powierzchni mokrych, najczęściej jest to podeszwa wykonana z gumy, która zapobiega upadkom. Warto postawić na poszukiwanie klapek z amortyzacją oraz wsparciem łuku stopy, np. japonki z szeroką wspierającą podeszwą pomogą zmniejszyć obciążenie stóp i kostek w trakcie stania czy chodzenia. Tak samo istotne będą paski. W trakcie doboru tego typu obuwia należy upewnić się, czy paski w klapkach przylegają jednocześnie wygodnie, ale dość ciasno do stopy - przekłada się to na stabilność stopy podczas chodzenia – dodaje Ilona Vollmer, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego.

i Autor: Materiały prasowe CCC