Wystarczy, że kupisz ten płyn za 3 zł i natrzesz nim fugi. W 20 minut brud i pleśń odejdą niczym plaster. Spoiny będą higienicznie czyste. Sposób na czyszczenie fug

Jak czyścić fugi?

Spoiny pomiędzy płytkami nazywane fugami spełniają ważną funkcję. Przede wszystkim chronią przed przedostawaniem się wilgoci pod płytki, a także amortyzują ruchy materiałów. Dzięki fugom płytki są stabilne i nie wykruszają się podczas użytkowania. Fugi, zwłaszcza te cementowe, szybko się jednak brudzą. Ich porowata powierzchnia zbiera nie tylko zabrudzenia, ale także wilgoć, co może prowadzić do namnażania się pleśni. Czyszczenie fug nie jest proste. Zwykłe przecieranie usuwa jedynie kurz i powierzchowne zabrudzenia podczas, gdy zdecydowanie większość brudu zdążyła już wsiąknąć w powierzchnię. Do prewencyjnego czyszczenia fug może sprawdzić się biały cet rozcieńczany z woda. Kwasowa formuła octu świetnie przeciwdziała osadzaniu się pleśni oraz bakterii. Dodatkowo ocet rozpuszcza trudne zabrudzenia i sprawia, że nie osiadają one w spoinach.

Wymieszaj te 2 składniki i przetrzyj fugi. Spoiny w końcu będą czyste

Jeżeli Twoim problemem są brudne fug to warto poznać ten sposób. To połączenie dwóch tanich składników, które rozpuszczają zabrudzenia, a są przy tym delikatnie dla porowatej powierzchni fug. Domową mieszankę do czyszczenia fug przygotujesz z połączenia zwykłej wody utlenionej oraz sody oczyszczonej. Wymieszaj 3 łyżki stołowe sody oczyszczonej z 1 łyżką wody utlenionej. Całość dokładnie wymieszaj aż osiągniesz konsystencję gęstego kisielu. Tak przygotowany środek wetrzyj w brudne spoiny i odczekaj około 20 minut. Po tym czasie przemyj fug miękką ściereczką namoczoną w letniej wodzie. Soda oczyszczona, podobnie jak ocet, działa przeciwbakteryjnie, a także delikatnie wybiela przestrzeń pomiędzy płytkami. Również woda utleniona wykazuje silnie działanie wybielające oraz odkaża czyszczone powierzchnie. Takie połączenie usunie każde zabrudzenia zbierające się w fugach.