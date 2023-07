Wystrzałowy sposób, aby naprawić zniszczony nadruk na koszulce. Zanim wyrzucisz ulubiony T-shirt do śmieci, to wypróbuj ten patent. Nadruk będzie jak nowy

Jak naprawić zniszczony nadruk na koszulce?

Nadruki na ubraniach moją tendencje do pękania i płowienia. Często dzieje się tak na skutek nieodpowiedniego prania. Pamiętaj, by koszulki z nadrukami prać zawsze na lewej stronie i w niskiej temperaturze. Unikaj silnych detergentów, w tym wybielaczy, które mogą bezpowrotnie uszkodzić nadruk. Nie pasuj w bardzo wysokich temperaturach oraz wystrzegaj się prasowania bezpośrednio po nadruku. Co jednak w przypadku, gdy szkody się już stały i nadruk popękał? Są pewne sposoby, które pomogą Ci go odnowić. Zobacz, jak to zrobić.

Sposoby na popękany nadruk na koszulce

W przypadku popękanych nadruków są dwie metody. Jedna z nich to wykorzystanie kleju do tkanin. Kupisz go praktycznie w każdej pasmanterii. Przyłóż niewielką ilość kleju do pęknięcia, a następnie zakryj do papierem do pieczenia. Całość przeprasuj przez kilka sekund. Po tym czasie pękniecie na nadruku nie powinno być już widoczne.

Inną metodą jest wykorzystanie farbek do ubrań. Na zniszczenia nałóż farbkę do tkanin w kolorze odpowiadającym nadrukowi. Po wyschnięciu farby nadruk będzie jak nowy.

