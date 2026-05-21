Wysyłka paczki przez Paczkomat® na Dzień Matki – prezenty, niespodzianki i wygodne nadanie

Kiedy przyda Ci się nadanie paczki przez Paczkomat® przed Dniem Matki?
Paczkomat® sprawdzi się wtedy, gdy chcesz szybko wysłać prezent albo potrzebne rzeczy bliskiej osobie przed 26 maja.
Możesz nadać paczkę, gdy:
- chcesz zrobić mamie miłą niespodziankę,
- planujesz nadać przesyłkę wieczorem albo w weekend,
- chcesz wysłać prezent do innego miasta bez wychodzenia do punktu.
Co można wysłać na Dzień Matki przez Paczkomat®?
Przez Paczkomat® możesz wysłać zarówno drobne upominki, jak i większe zestawy prezentowe.
Mini paczka
Na drobne rzeczy: kartkę z życzeniami, czekoladki, drobne kosmetyki, biżuterię, notes albo cienką książkę.
Warto pamiętać, że najmniejszy i najtańszy gabaryt XS jest dostępny wyłącznie w aplikacji InPost Mobile.
Mała paczka
Na książki, zestaw herbat, kawę, świece zapachowe, kosmetyki, apaszkę albo lekki zestaw prezentowy.
Średnia paczka
Na kilka rzeczy w jednej paczce: ubrania, tekstylia, większą liczbę kosmetyków, kilka książek albo większy prezent dla mamy czy babci.
Duża paczka
Na większe paczki z kilkoma prezentami albo dodatkowymi rzeczami dla bliskich.
Jak nadać paczkę przez Paczkomat®?
Paczkę przez Paczkomat® najwygodniej nadasz w aplikacji InPost Mobile, bez drukowania etykiety.
- otwierasz aplikację InPost Mobile,
- klikasz „Nowa przesyłka”, a następnie „Nadaj”,
- wybierasz rozmiar przesyłki i sposób dostawy,
- wpisujesz dane odbiorcy,
- opłacasz wysyłkę online,
- otrzymujesz kod nadania oraz kod QR,
- otwierasz skrytkę w maszynie Paczkomat® i wkładasz paczkę do środka,
- zamykasz skrytkę i potwierdzasz nadanie.
To wygodna opcja, jeśli chcesz nadać prezent wieczorem albo tuż przed weekendem.
Jeśli wolisz przygotować wszystko na komputerze, możesz skorzystać z usługi Szybkie Nadania i nadać paczkę bez etykiety oraz bez rejestracji. Sprawdź na: https://inpost.pl/SzybkieNadania/.
Jak przygotować paczkę z prezentem?
Prezent na Dzień Matki warto zapakować tak, żeby był estetyczny i dobrze zabezpieczony podczas transportu.
Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:
- wybierz solidne pudełko dopasowane do zawartości,
- zabezpiecz delikatne przedmioty papierem lub wypełnieniem do paczek,
- upewnij się, że nic nie przesuwa się w środku,
- sprawdź, czy paczka jest dobrze zamknięta.
W przypadku słodyczy, kosmetyków czy świec warto poświęcić chwilę na staranne zabezpieczenie zawartości.
Paczka na Dzień Matki przez Paczkomat®
Nawet drobny upominek wysłany przed 26 maja może sprawić mamie dużą radość.
Wystarczy dobrze przygotować przesyłkę i poświęcić kilka chwil na nadanie przez Paczkomat®, żeby wygodnie wysłać prezent, książkę albo drobną niespodziankę dla bliskiej osoby.