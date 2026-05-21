Wysyłka paczki przez Paczkomat® na Dzień Matki – prezenty, niespodzianki i wygodne nadanie

Kiedy przyda Ci się nadanie paczki przez Paczkomat® przed Dniem Matki?

Paczkomat® sprawdzi się wtedy, gdy chcesz szybko wysłać prezent albo potrzebne rzeczy bliskiej osobie przed 26 maja.

Możesz nadać paczkę, gdy:

chcesz zrobić mamie miłą niespodziankę,

planujesz nadać przesyłkę wieczorem albo w weekend,

chcesz wysłać prezent do innego miasta bez wychodzenia do punktu.

Co można wysłać na Dzień Matki przez Paczkomat®?

Przez Paczkomat® możesz wysłać zarówno drobne upominki, jak i większe zestawy prezentowe.

Mini paczka

Na drobne rzeczy: kartkę z życzeniami, czekoladki, drobne kosmetyki, biżuterię, notes albo cienką książkę.

Warto pamiętać, że najmniejszy i najtańszy gabaryt XS jest dostępny wyłącznie w aplikacji InPost Mobile.

Mała paczka

Na książki, zestaw herbat, kawę, świece zapachowe, kosmetyki, apaszkę albo lekki zestaw prezentowy.

Średnia paczka

Na kilka rzeczy w jednej paczce: ubrania, tekstylia, większą liczbę kosmetyków, kilka książek albo większy prezent dla mamy czy babci.

Duża paczka

Na większe paczki z kilkoma prezentami albo dodatkowymi rzeczami dla bliskich.

Autor: Inpost/ Materiały prasowe

Jak nadać paczkę przez Paczkomat®?

Paczkę przez Paczkomat® najwygodniej nadasz w aplikacji InPost Mobile, bez drukowania etykiety.

otwierasz aplikację InPost Mobile,

klikasz „Nowa przesyłka”, a następnie „Nadaj”,

wybierasz rozmiar przesyłki i sposób dostawy,

wpisujesz dane odbiorcy,

opłacasz wysyłkę online,

otrzymujesz kod nadania oraz kod QR,

otwierasz skrytkę w maszynie Paczkomat® i wkładasz paczkę do środka,

zamykasz skrytkę i potwierdzasz nadanie.

To wygodna opcja, jeśli chcesz nadać prezent wieczorem albo tuż przed weekendem.

Jeśli wolisz przygotować wszystko na komputerze, możesz skorzystać z usługi Szybkie Nadania i nadać paczkę bez etykiety oraz bez rejestracji. Sprawdź na: https://inpost.pl/SzybkieNadania/.

Jak przygotować paczkę z prezentem?

Prezent na Dzień Matki warto zapakować tak, żeby był estetyczny i dobrze zabezpieczony podczas transportu.

Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

wybierz solidne pudełko dopasowane do zawartości,

zabezpiecz delikatne przedmioty papierem lub wypełnieniem do paczek,

upewnij się, że nic nie przesuwa się w środku,

sprawdź, czy paczka jest dobrze zamknięta.

W przypadku słodyczy, kosmetyków czy świec warto poświęcić chwilę na staranne zabezpieczenie zawartości.

Paczka na Dzień Matki przez Paczkomat®

Nawet drobny upominek wysłany przed 26 maja może sprawić mamie dużą radość.

Wystarczy dobrze przygotować przesyłkę i poświęcić kilka chwil na nadanie przez Paczkomat®, żeby wygodnie wysłać prezent, książkę albo drobną niespodziankę dla bliskiej osoby.