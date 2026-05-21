Wysyłka paczki przez Paczkomat® na Dzień Matki – prezenty, niespodzianki i wygodne nadanie

InPost
2026-05-21 8:00 Materiał sponsorowany

Dzień Matki to dobra okazja, żeby zrobić bliskiej osobie miłą niespodziankę – nawet jeśli nie możesz spotkać się osobiście. Paczkomat® pozwala wygodnie wysłać prezent, książkę, kosmetyki albo drobny upominek bez kolejek i bez drukowania etykiety.

Inpost

i

Autor: Inpost/ Materiały prasowe

Kiedy przyda Ci się nadanie paczki przez Paczkomat® przed Dniem Matki?

Paczkomat® sprawdzi się wtedy, gdy chcesz szybko wysłać prezent albo potrzebne rzeczy bliskiej osobie przed 26 maja.

Możesz nadać paczkę, gdy:

  • chcesz zrobić mamie miłą niespodziankę,
  • planujesz nadać przesyłkę wieczorem albo w weekend,
  • chcesz wysłać prezent do innego miasta bez wychodzenia do punktu.

Co można wysłać na Dzień Matki przez Paczkomat®?

Przez Paczkomat® możesz wysłać zarówno drobne upominki, jak i większe zestawy prezentowe.

Mini paczka

Na drobne rzeczy: kartkę z życzeniami, czekoladki, drobne kosmetyki, biżuterię, notes albo cienką książkę.

Warto pamiętać, że najmniejszy i najtańszy gabaryt XS jest dostępny wyłącznie w aplikacji InPost Mobile.

Mała paczka

Na książki, zestaw herbat, kawę, świece zapachowe, kosmetyki, apaszkę albo lekki zestaw prezentowy.

Średnia paczka

Na kilka rzeczy w jednej paczce: ubrania, tekstylia, większą liczbę kosmetyków, kilka książek albo większy prezent dla mamy czy babci.

Duża paczka

Na większe paczki z kilkoma prezentami albo dodatkowymi rzeczami dla bliskich.

Inpost
Autor: Inpost/ Materiały prasowe

Jak nadać paczkę przez Paczkomat®?

Paczkę przez Paczkomat® najwygodniej nadasz w aplikacji InPost Mobile, bez drukowania etykiety.

  • otwierasz aplikację InPost Mobile,
  • klikasz „Nowa przesyłka”, a następnie „Nadaj”,
  • wybierasz rozmiar przesyłki i sposób dostawy,
  • wpisujesz dane odbiorcy,
  • opłacasz wysyłkę online,
  • otrzymujesz kod nadania oraz kod QR,
  • otwierasz skrytkę w maszynie Paczkomat® i wkładasz paczkę do środka,
  • zamykasz skrytkę i potwierdzasz nadanie.

To wygodna opcja, jeśli chcesz nadać prezent wieczorem albo tuż przed weekendem.

Jeśli wolisz przygotować wszystko na komputerze, możesz skorzystać z usługi Szybkie Nadania i nadać paczkę bez etykiety oraz bez rejestracji. Sprawdź na: https://inpost.pl/SzybkieNadania/.

Jak przygotować paczkę z prezentem?

Prezent na Dzień Matki warto zapakować tak, żeby był estetyczny i dobrze zabezpieczony podczas transportu.

Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

  • wybierz solidne pudełko dopasowane do zawartości,
  • zabezpiecz delikatne przedmioty papierem lub wypełnieniem do paczek,
  • upewnij się, że nic nie przesuwa się w środku,
  • sprawdź, czy paczka jest dobrze zamknięta.

W przypadku słodyczy, kosmetyków czy świec warto poświęcić chwilę na staranne zabezpieczenie zawartości.

Paczka na Dzień Matki przez Paczkomat®

Nawet drobny upominek wysłany przed 26 maja może sprawić mamie dużą radość.

Wystarczy dobrze przygotować przesyłkę i poświęcić kilka chwil na nadanie przez Paczkomat®, żeby wygodnie wysłać prezent, książkę albo drobną niespodziankę dla bliskiej osoby.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki