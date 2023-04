i Autor: SHUTTERSTOCK konsole do gier

Coś dla graczy

Xbox podzielił się nowościami ze świata kontrolerów Elite Series 2

Po dołączeniu wariantu ES2 do platformy Xbox Design Lab (wirtualnego studia personalizowania kontrolerów) w minionym roku, teraz Xbox rozszerza paletę kolorów do wyboru w ramach wspomnianej usługi. Do dyspozycji graczy będzie 16 głównych barw w ramach górnej i dolnej części obudowy, 12 kolorów dla przycisków ABXY, 17 różnych akcentów dla łopatek i krzyżaka, a także 25 opcji kolorystycznych dla pozostałych elementów kontrolera. Wśród nowych odcieni znajdą się takie jak: Garnet Red, Glacier Blue czy Deep Pink. W ramach modyfikacji będzie można również wybrać niewidoczne liternictwo na przyciskach ABXY.