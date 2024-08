Zachwyć się bielą ram okiennych. Dzięki tej mieszance wyczyścić je i wybielisz za jednym pociągnięciem. Wymieszaj ze sobą te składniki i umyj ramy okienne

Wymieszaj ze sobą te 3 składniki i przetrzyj ramy okienne. Zachwycisz się tą czystością

Ramy okienne podobnie jak okna zbierają wiele zabrudzeń z zewnątrz i wewnątrz. Osadzają się na nich smog, spaliny i inne zanieczyszczenia. Ramy okienne trudniej jest doczyścić niż same szyby. Brud wżera się w powierzchnię PCV i zwykłe detergenty nie dają sobie rady. Z czasem ramy okienne pokrywają się żółtymi plamami, które wyglądają bardzo nieestetycznie. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby, które stosowały nasze babcie. Ramy okienne warto czyścić detergentami z dodatkiem delikatnego wybielacza, który będzie bezpieczny dla powierzchni.

Aby porządnie doczyścić ramy okienne wystarczy, że przygotujesz domową mieszankę. To połączenie naturalnych składników, które świetnie sprawdzają się podczas porządków. Wszystko, czego potrzebujesz prawdopodobnie masz w domu. Do miski wlej 1 szklankę wody, 0,5 szklanki octu spirytusowego, 2 łyżki kwasku cytrynowego oraz 1 łyżkę płynu do naczyń. Wszystko dokładnie wymieszaj aż składniki się ze sobą połączą. Przelej do butelki z atomizerem i spryskaj tym ramy okienne. Mieszankę pozostaw na powierzchni na około 10 minut, a następnie przetrzyj wszystko mokrą ściereczką. Ocet świetnie rozpuszcza nawet zaschnięty brud, radzi sobie z osadami, których inne detergenty nie potrafią doczyścić. Z kolei kwasek cytrynowe delikatnie wybiela powierzchnię i domywa żółte zacieki.

