Żadna tam "Moda na sukces". To jest najdłużej emitowany serial w historii. "Legenda głosi, że ktoś obejrzał wszystkie odcinki

Współczesne seriale stawiają na krótsze sezony, ale niektóre produkcje telewizyjne wciąż dominują długością.

"Moda na sukces" z blisko 10 tysiącami odcinków jest znana z absurdalnych zwrotów akcji i niezmiennej obsady.

Najdłużej emitowane seriale w historii. "Moda na sukces" wcale nie taka kultowa

W ostatnim czasie moda na długie serialowe tasiemce minęła. Widzowie wolą obejrzeć krótszą, ale bardziej przemyślaną, historię. Współczesne seriale mają po kilkanaście odcinków na sezon i rzadko kiedy przekraczają liczbę 6-7 sezonów. Dla przykładu ubiegłoroczny hit HBO serial "The Pitt" w pierwszym sezonie miał zaledwie 7 odcinków, w trwający drugi sezon ma mieć ich łącznie 15.

Wieloodcinkowe sezony i długoletnia emisja tyczy się głównie telenowel i obyczajowych tasiemców telewizyjnych. W Polsce najlepszym przykładem jest kultowy już "Klan", który emitowany jest od 1997 roku. Liczba odcinków Klanu zbliża się już do 5 tys. i stale rośnie ponieważ serial nadal jest produkowany. O wyjątkowości "Klanu" świadczy fakt, że kolejne pokolenie zaczęło odkrywać jego sekrety, a krótkie fragmenty odcinków publikowane na TikToku cieszą się ogromną popularnością.

Serialem, który w popkulturze na dobre przebił się jako gigantyczny tasiemiec jest oczywiście "Moda na sukces". Produkcja emitowana od 1987 roku ma już na koncie blisko 10 tys odcinków. Choć w Polsce "Moda na sukces" od lat nie jest już wyświetlana, to na świecie wciąż kręcone są nowe odcinki. Serial stał się kultowy nie ze względu na fabułę, ale na koszmarne pomyłki scenarzystów. Po tylu latach emisji sami twórcy pogubili się, kto z kim, kiedy i dlaczego. W tej amerykańskiej operze mydlanej niejednokrotnie dochodziło do absurdalnych twistów fabularnych, martwi wstawali z grobu, te same pary brały kilkukrotnie ślub, a upływ czasu wydawał się względny, w zależności od potrzeb scenarzystów. Obecnie w obsadzie serialu wciąż się osoby, które występują w nim od początku. To Katherine Kelly Lang, odtwórczyni roli Brooke Logan, a także John McCook, który gra Erica Forrestera. Okazuje się, że "Moda na sukces" wcale nie jest najdłużej emitowanym serialem w historii. Ba, nawet nie znajduje się w czołówce.

Jaki jest najdłuższy serial w historii

Lata 50-te to czas, gdy telewizja dopiero raczkowała. W Stanach Zjednoczonych w roku 1952 podjęto decyzję o emisji wyjątkowego serialu. Jak podaje National Geographic stacja radiowa NBC dokładnie 25 stycznia 1952 roku nadała pierwszy odcinek serialu „The Guiding Light”. Jego twórczynią była Irna Phillips, która przez wielu uważana jest matkę prawdziwych oper mydlanych. Stworzyła one wiele kultowych serii, taki jak emitowane do dzisiaj "Dni naszego życia" oraz "Inny świat".

„The Guiding Light” do 29 czerwca 1956 roku był emitowany w radiu, a potem w telewizji. Jego emisja zakończyła się 18 września 2009 roku, co czyni go najdłuższą produkcji na świecie. Łącznie był ona emitowany przez 72 lata i powstały 18262 odcinki.

Akcja serialu toczy się w fikcyjnym miasteczku Springfield. Trzon akcji stanowią losy Bauerów - typowych przedstawicieli amerykańskiej klasy średniej. Fabuła „The Guiding Light” to przede wszystkim obyczajowe dramaty, ale zdarzały się tak również bardziej ekscytujące wątki, jak klonowanie czy podróże w czasie. Pod koniec lat 50-tych „The Guiding Light” zyskał miano jednej z najpopularniejszych oper mydlanych w USA. Z czasem jednak jego popularność zaczęła maleć. Ostatni odcinek wyemitowano 18 września 2009 roku. Jednym z ciekawszych, współczesnych odcinków serialu był ten z 1 listopada 2006 roku. Został on współtworzony razem z wydawnictwem Marvel Comics (tym samym, które odpowiadało za publikację kultowych komiksów "Kapitan Ameryka", Iron man" czy "Spider Man"), a jeden z bohaterów serii zyskał z nim nadnaturalne moce. Mimo sporej popularności „The Guiding Light” nie doczekał się wielu zagranicznych emisji. Czasowo był pokazywany jedynie we Francji, Niemczech oraz Włoszech.

