Zagotuj 2 szklanki i wlej do wody w wiadrze. Panele będą błyszczeć i pachnieć jak w raju. Sposób na mycie paneli

Częste mycie paneli nie zawsze gwarantuje ich blask – często problemem są smugi i matowość.

Zamiast chemicznych środków, wypróbuj domowy płyn z cytrynowych skórek, by przywrócić panelom lśniący wygląd.

Odkryj prosty przepis na ekologiczny środek i dowiedz się, jak prawidłowo myć panele, by uniknąć smug.

Zagotuj 2 szklanki i wlej do wody w wiadrze. Panele będą błyszczeć

Mycie paneli wykonujemy średnio dwa razy w tygodniu. Niestety czasami mimo regularnego mycia i usuwania z nich plam, te tracą swój blask i matowieją. Co więcej, bywa też, że po umyciu paneli uwidaczniają się na nich nieestetyczne smugi, które nie znikają mimo kolejnych prób doczyszczenia naszej podłogi. Tu często winny jest środek, którego używamy do mycia paneli laminowanych. Pamiętajmy, że dobry płyn myjący powinien z łatwością radzić sobie z każdymi zabrudzeniami, nawet tymi tłustymi, o których pojawienie się na podłodze wcale nie jest trudno. Czym zatem myć panele, aby lśniły bez smug? Tu sprawdzi się domowy płyn do mycia paneli na bazie skórek z cytryny. Zagotuj dwie szklanki i wlej do wody w wiadrze. Panele po umyciu będą błyszczeć i pachnieć.

Domowy płyn do mycia paneli. Jak go przygotować?

Wykorzystaj skórki z cytryny. Dwie szklanki skórek gotuj w dwóch szklankach wody przez 10 minut, a następnie odcedź powstały wywar. Dodaj go do wiadra z wodą, której używasz do mycia podłóg. Twoje mieszkanie wypełni się przyjemnym, owocowym aromatem, a wszystko to w naturalny sposób.

Jak myć panele laminowane bez smug?

Podczas mycia paneli nie tylko sam płyn ma duże znaczenie. Tu kluczowe są te trzy zasady. Po pierwsze, zanim zaczniesz myć panele na mokro, wcześniej je odkurz, aby usunąć z nich kurz i piasek. Po drugie, jak już wcześniej wspomnieliśmy - dokładnie wyżymaj mopa lub ściereczkę, którymi myjesz swoje podłogi. Będą szybciej schły. Ostatnią zasadą mycia paneli bez smug jest robienie tego zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Dzięki temu nie zobaczysz na nich smug i nie będziesz musiał ich polerować na sucho.