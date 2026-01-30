Zagotuj i przetrzyj brudną kanapę, a będzie jak nowa. Plamy znikną, a świeży zapach i kolor powróci. Sposób na pranie kanapy

2026-01-30 20:11

Gdy sofa wymaga pilnego odświeżenia, a nie masz dostępu do profesjonalnego odkurzacza piorącego, zastosuj domowe metody prania kanapy. Wystarczy zagotować wodę, dodać kapsułkę i przetrzeć zabrudzoną tapicerkę. W krótkim czasie mebel odzyska wygląd świeżo zakupionego – czysty i pachnący. Ten sprawdzony domowy sposób na pranie kanapy okazał się pomocny w wielu sytuacjach.

Sofa czy narożnik, które stoją w salonie są jednymi z najczęściej użytkowanych mebli przez domowników. Nic zatem dziwnego, że tak szybko ulegają zabrudzeniom. Wystarczy chwila nieuwagi, aby powstały na tapicerce plamy. Z czasem też tkanina, którą obity jest mebel wymaga odświeżenia. Specjaliści zalecają, aby pranie kanapy wykonywać przynajmniej raz na pół roku, aby utrzymać mebel w czystości. Jednak wiadomo, że nie każdy z nas ma dostęp do profesjonalnego odkurzacza piorącego, a zlecenie tego zadania firmie wiąże się z niemałymi kosztami. Wówczas pojawia się pytanie, jak uprać kanapę domowym sposobem i czy jest to w ogóle możliwe. Na szczęście istnieje kilka domowych sposobów, dzięki którym tapicerka będzie znowu czysta i odświeżona. Jeden z nich jest prosty, a do tego skuteczny. Polega on na zastosowaniu kapsułki do zmywarki. Zagotuj wodę i do dzieła.

Domowy sposób na pranie kanapy tabletką do zmywarki

Jak prać kanapę za pomocą tabletki do zmywarki? Wystarczy, że zagotujesz około 2 litrów wody i rozpuścisz w niej kapsułkę do zmywarki. Kiedy całkowicie się rozpuści, zanurz w powstałym roztworze szmatkę, delikatnie wyżmij z niej nadmiar wody i owiń wokół pokrywki od garnka. Następnie dokładnie przecieraj tapicerkę tak owiniętą pokrywką. Pamiętaj, aby co jakiś czas ją wypłukać w zrobionym płynie. Kiedy skończysz pozostaw kanapę do wyschnięcia, a potem ją odkurz.

Kanapa wyprana i co dalej?

Po zakończeniu czyszczenia kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego wysuszenia kanapy, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów stęchlizny, pleśni czy nieestetycznych zacieków wodnych. Otwórz okna, aby zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, a jeśli to możliwe, użyj wentylatora, który przyspieszy cyrkulację powietrza. Unikaj siadania na mokrej tapicerce i nie przykrywaj jej, dopóki nie będzie całkowicie sucha. W przypadku bardzo wilgotnych plam możesz spróbować osuszyć je ręcznikami papierowymi lub suchymi ściereczkami, delikatnie dociskając, aby wchłonęły nadmiar wilgoci.

Jak pozbyć się plam z tapicerki?

W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.

PRANIE KANAPY