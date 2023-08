i Autor: Shutterstock Projektant odradza ten kolor ścian

Zła aura

Zakazane kolory ścian w domu. Te barwy rozstrajają nerwy i sprzyjają złej atmosferze. Unikaj ich za wszelką cenę, jeżeli nie chcesz przyciągnąć pecha

Kolor ścian ma znaczenie nie tylko estetyczne i wnętrzarskie ale również może przełożyć się na nasze samopoczucie. Spędzają wiele czasu w otoczeniu niektórych kolorów możemy odczuwać przygnębienie oraz być zdenerwowani i skłonni do awantur. Niektóre kolory nie nadają się do malowania ścian. W och otoczeniu będziesz się źle czuć i będą one miały negatywne przełożenie na Twoje życie. Oto najbardziej zakazane kolory ścian.