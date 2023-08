Zakupy dla kota w sieci: rosnące wydatki Polaków

- Wysoka, utrzymująca się na dwucyfrowym poziomie inflacja sprawia, że Polacy coraz wyraźniej odczuwają wzrost cen wielu produktów w swoich budżetach domowych. Dotyczy to również produktów dla zwierząt. Ceny karm dla kotów w ciągu ostatniego roku wzrosły o ponad 46%, co przekłada się na średni miesięczny wydatek Polaków na ten cel na poziomie niemal 400 zł. W związku z tym, właściciele kotów szukają miejsc, gdzie mogą nabyć produkty, które do tej pory kupowali stacjonarnie, ale w niższych cenach. To właśnie jeden z powodów, dla których na naszej platformie ERLI zaobserwowaliśmy, porównując dane z II kwartału 2022 roku do tych samych danych z bieżącego roku, aż 632% wzrost roczny w sprzedaży w kategorii "dla kotów", mierzonej wartością GMV - wskazuje Katarzyna Kierach, Dyrektor Marketingu ERLI.pl

Poszukując oszczędności, konsumenci coraz częściej wybierają sklepy online, gdzie mogą znaleźć najbardziej atrakcyjne cenowo propozycje. Stąd rosnąca popularność ofert wielopaków wśród karm dla kotów. To nie tylko sposób na oszczędność, ale również na wygodę - klient może jednorazowo zrobić zapasy na dłuższy czas. Nasze dane pokazują, że w drugim kwartale bieżącego roku, liczba transakcji w podkategorii karm wzrosła o ponad 1500% rok do roku. Równie popularne są większe opakowania żwirków, co pozwala właścicielom kotów utrzymać czystość w domu przez dłuższy czas bez obawy, że żwirek się skończy. W tej grupie produktów, w II kwartale, odnotowaliśmy wzrost liczby transakcji o ponad 550% rok do roku. Obserwujemy również zwiększone zainteresowanie drapakami, które zapewniają kocim pupilom rozrywkę i ćwiczenia na cały dzień - zanotowaliśmy wzrost o 340% w porównaniu do analogicznego okresu.

Jednak to podkategoria "siatki i zabezpieczenia" wykazała najwyższy wzrost dynamiki transakcji wśród produktów dla kotów – aż o ponad 1538%. Wysokie temperatury, które towarzyszyły nam w czerwcu i lipcu, skłoniły właścicieli kotów do zabezpieczania swoich okien i balkonów. Chodziło o to, aby zapobiec ewentualnym wyjściom ich podopiecznych, jednocześnie umożliwiając sobie swobodne pozostawienie ich otwartych w ciągu dnia, a nawet nocy.

Zmiana nawyków konsumentów wpłynęła na decyzje właścicieli sklepów, którzy zauważyli korzyści płynące z przeniesienia sprzedaży do świata online. Dzięki temu mogą oni oferować klientom ten sam asortyment po niższych cenach, jednocześnie czerpiąc większe zyski - to wszystko za sprawą niższych kosztów prowadzenia działalności. W ciągu roku liczba sklepów oferujących produkty "dla kotów" na platformie ERLI zwiększyła się o 60% rok do roku, a liczba ofert wzrosła o prawie 80%. Dodatkowym argumentem, który może przekonać sprzedawców do rejestracji na naszej platformie, jest jej rosnąca popularność wśród konsumentów. Obecnie ponad 6,5 miliona internautów miesięcznie odwiedza stronę ERLI w poszukiwaniu najkorzystniejszych ofert. Co więcej, od końca lipca udostępniliśmy naszą aplikację mobilną, która sprawia, że zakupy na ERLI stają się jeszcze tańsze. Sprzedawcy z kolei zyskują szerszy zasięg swoich ofert wśród konsumentów.