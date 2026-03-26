Zalej wodą i podlej paprotkę po zimie. Wystrzeli ze wzrostem jak z procy. Domowa odżywka do paprotki

Katarzyna Kustra
2026-03-26 5:10

Wiosna to najlepszy moment na pielęgnację roślin doniczkowych, w tym także i paproci. Dlatego warto już teraz przygotować tę domową odżywkę do paprotki i wlać ją do doniczki, a roślina wystrzeli w górę jak z procy. Odżywczy płyn znakomicie wzmocni paproć i pobudzi ją do wzrostu. Jak go przygotować Zalej wodą ten składnik i podlej paprotkę, a efekty zobaczysz już po kilku tygodniach.

Podlewanie paproci

  • Paprotki potrzebują odpowiedniego nawożenia, by zachwycać bujną zielenią przez cały rok.
  • Odkryj domowe sposoby na odżywienie paprotki: fusy z kawy i skórki bananów dostarczą jej niezbędnych składników.
  • Zapewnij swojej paprotce optymalne warunki wzrostu i zobacz, jak wystrzeli w górę! Dowiedz się więcej o prawidłowej pielęgnacji.

Zalej wodą i podlej paprotkę, a wystrzeli w górę jak z procy

Choć pielęgnacja paproci nie jest wymagająca, to jednak konieczne jest dostosowania się do kilku istotnych zasad, aby przez cały rok cieszyła nasze oczy swoimi zielonymi, bujnymi liśćmi. Tak naprawdę jeden błąd może sprawić, że paprotka zacznie marnieć, a jej liście zżółkną. Należy pamiętać, aby oprócz wybrania roślinie odpowiednio nasłonecznionego miejsca i zapewnieniu jej nawodnienia, dostarczać paproci składników odżywczych. To one będą pobudzać ją do wzrostu i chronić przed szkodnikami czy chorobami. Jedną z najprostszych w przygotowaniu odżywek do paprotki jest ta na bazie fusów z kawy, które delikatnie zakwaszą ziemię i tym samym stworzą znakomite podłoże do wzrostu paproci. Wystarczy zalać fusy z kawy (już wcześniej zaparzonej i wypitej) niewielką ilością chłodnej wody i takim roztworem podlewać paproć co 3 lub 4 tygodnie. Fusy z kawy można także wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, w której wsadzona jest paproć. Wówczas nie tylko odżywią paprotkę, ale też spulchnią ziemię, bez ryzyka przenawożenia rośliny.

Domowa odżywka do paproci. Jak ją zrobić?

W lutym i marcu paprotki powoli wychodzą ze stanu spoczynku, więc można zacząć delikatnie nawozić roślinę. Domową odżywkę do paprotki można przygotować z bananów. Warto wzmocnić roślinę fosforem, który zabezpieczy ją przed chorobami. Ten składnik znajdziemy właśnie w bananach. Żeby zrobić domowy nawóz, wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać paproć raz w miesiącu

Pielęgnacja paproci

Paprotka lubi umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ją podlewać 1-2 razy w tygodniu. Jesienią i zimą dodatkowo trzeba pamiętać o zraszaniu paproci (miękką wodą). Zbyt suche powietrze sprawia, że kwiat usycha. Z kolei jeśli liście żółkną i opadają przyczyna jest nadmiar wody. Jeśli liście usychają na brzegach to znak, że powietrze jest za suche. Pamiętajmy także, że to roślina, która lubi rozproszone światło. Nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje.

