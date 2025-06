Zamiast wodą podlewam tym swojego grubosza co 3 tygodnie, a rośnie jak szalony. Domowy nawóz do grubosza na wzmocnienie

Zamiast wodą podlewam tym swojego grubosza co 3 tygodnie, a rośnie jak szalony

Grubosz jajowaty jest rośliną dosyć często spotykaną w polskich domach. Według ludowych wierzeń jest on nazywany drzewkiem szczęścia i być może dlatego Polacy tak chętnie trzymają go na swoich j, parapetach. Tym bardziej że grubosz w pielęgnacji nie ma zbyt wielu wymagań. Wystarczy odpowiednie podlewanie, słoneczne stanowisko i oczywiście odżywianie, a grubosz odwdzięczy się pięknym wyglądem. A czym nawozić drzewko szczęścia, aby je wzmocnić? Raz na jakiś czas warto zastosować nawóz do grubosza, który sprawi, że roślina będzie rosła jak szalona i zagęści się od nowych liści. Taką odżywkę można przygotować samodzielnie w domu i co ważne - jest to bardzo proste i tanie. Ja robię domowy nawóz do grubosza, który działa na niego wzmacniająco z odpadów po kawie. Podlewam nim roślinę co 3 tygodnie, zastępując tym standardowe podlewanie wodą. Od rozpoczęcia tej kuracji grubosz rośnie jak szalony.

Wzmacniający nawóz do grubosza. Przepis i stosowanie

Jak już wspomniałam, taki wzmacniający nawóz do grubosza przygotowuję samodzielnie w domu i to z resztek po wypiciu kawy, a mianowicie z jej fusów. Fusy z kawy to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, które korzystnie wpływają na rozwój grubosza. Zawierają azot, fosfor, potas, które znakomicie wpływają na wzrost roślin doniczkowych, ale także dbają o rozwój systemu korzeniowego. W efekcie grubosz ma intensywnie zielony kolor i jest odporny na różne choroby. Oczywiście używaj do tego fusów z kawy bez dodatków takich jak: cukier, mleko, czy śmietanka.

Jak przygotować domowy nawóz do grubosza z fusów kawy? Zalej fusy z kawy wodą w proporcji 1:1 i odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź roztwór i podlewaj nim grubosza raz na 2-3 tygodnie.

Pielęgnacja grubosza w doniczce

Pielęgnacja grubosza jajowatego nie jest skomplikowana. Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie.