Zamiast wyrzucać folię bąbelkową wykorzystaj ją w ogrodzie. W czasie mrozów będzie niezastąpiona

Zima to trudny czas dla roślin ogrodowych, narażonych na mróz i zmienne warunki atmosferyczne.

Folia bąbelkowa, często wyrzucana, może okazać się nieocenionym sprzymierzeńcem w ochronie roślin przed zimnem.

Dzięki swoim właściwościom izolacyjnym, folia skutecznie zabezpiecza korzenie i młode pędy.

Chcesz dowiedzieć się, jak w prosty sposób wykorzystać folię bąbelkową, by Twoje rośliny przetrwały zimę w doskonałej kondycji?

Zamiast wyrzucać folię bąbelkową wykorzystaj ją w ogrodzie

Zima to okres odpoczynku dla roślin od wzrostu i kwitnienia. Jednak jest to dla nich także jeden z najbardziej wymagających okresów w ciągu roku. Zmienne warunki atmosferyczne, mróz, małe nasłonecznienie sprawiają, że uprawiane przez nas rośliny ogrodowe są narażone na choroby i ataki szkodników. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednio dobrana pielęgnacja roślin w ogrodzie zimą, aby zapewnić im niezbędne warunki do przetrwania tego trudnego okresu. W tym czasie na pewno pomocna okaże się dla nas folia bąbelkowa. Ten gadżet, który większość z nas wyrzuca po prostu do kosza na śmieci może ocalić nasze rośliny przed mrozami.

Folia bąbelkowa w ogrodzie. Jak ją stosować i co daje?

Folia bąbelkowa może być przydatna w ogrodzie, szczególnie do ochrony roślin przed mrozem. Dzięki pęcherzykom powietrza, działa jak izolator, chroniąc rośliny przed niskimi temperaturami. Można nią owijać donice z roślinami wrażliwymi na mróz, aby chronić ich korzenie przed przemarzaniem w zimie. Folia bąbelkowa sprawdzi się także jako okrycie dla młodych drzewek i krzewów. Niektórzy używają jej, aby budować mini-szklarnie lub tunele foliowe. Co więcej, folia bąbelkowa przyklejona do wewnętrznej strony szklarni lub tunelu pomaga utrzymać wyższą temperaturę wewnątrz, co wydłuża sezon wegetacyjny i chroni rośliny przed przymrozkami.

Jak dbać o rośliny ogrodowe zimą?

Regularnie sprawdzaj stan okryć i w razie potrzeby je poprawiaj. Upewnij się, że okrycia są przewiewne, aby zapobiec gniciu roślin. W czasie odwilży podlej rośliny zimozielone, które mogą cierpieć z powodu suszy fizjologicznej (roślina traci wodę przez liście, ale nie może jej pobrać z zamarzniętej gleby). Systematycznie obserwuj rośliny pod kątem oznak chorób i szkodników. W razie potrzeby podejmij odpowiednie działania.