Zamiast wyrzucać od razu po zakupach włóż do szkatułki z biżuterią. Przestanie rdzewieć i pokrywać się czerwonym nalotem. Pielęgnacja biżuterii

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-10 13:35

Rdzewiejąca i zmieniający kolor biżuteria to częsty problem, który może całkowicie zniszczyć ulubione kolczyki czy pierścionek. Okazuje się, że jest prosty sposób, który ograniczy ryzyko zbierania się nieestetycznego i twardego nalotu na biżuterii. Te niewielkie woreczki prawie każdy wyrzuca, a mogą się przydać. Włóż je do szkatułki z biżuterią.

Rozbój w Kępnie za 200 ty.jpg
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnoszarym, teksturowanym tle ułożone są srebrne elementy biżuterii. Trzy pierścionki z błyszczącymi kamieniami są widoczne w centrum kompozycji; jeden posiada duży, prostokątny kamień szlachetny, a pozostałe dwa mają owalne lub okrągłe centralne kamienie otoczone mniejszymi, lśniącymi akcentami. Wokół pierścionków leży srebrny łańcuszek z kilkoma zawieszkami, również wysadzanymi małymi, błyszczącymi kamieniami. Przedmioty są oświetlone, co powoduje liczne refleksy światła i rozproszone bokeh w górnej części obrazu.
  • Masz dość, że Twoja biżuteria szybko traci blask i pokrywa się nieestetycznym nalotem? Za ten powszechny problem odpowiada wilgoć i reakcje z otoczeniem.
  • Zamiast wyrzucać, wykorzystaj prosty przedmiot, który często dostajesz z zakupami – to klucz do utrzymania biżuterii w idealnym stanie.
  • Odkryj, jak ten niepozorny pochłaniacz wilgoci raz na zawsze ochroni Twoje kolczyki i naszyjniki przed rdzą i matowieniem!

Zamiast wyrzucać połóż obok biżuterii. Przestanie pokrywać się nalotem 

Twoja ulubiona biżuteria pokrywa się nalotem? To częsty problem wynikający z faktu, że metale zarówno te szlachetnie i nieszlachetne wchodzą w reakcję chemiczne z otoczeniem. Pot, perfumy, a nawet nawet zanieczyszczone powietrze sprawiają, że na biżuterii osadza się brzydki osad. Zanim jednak pozbędziesz się ulubionych kolczyków czy bransoletek sprawdź, jak sobie poradzić z tym problemem. Skutecznym pomocnikiem z usuwaniu patyny z biżuterii jest ocet, kwasek cytrynowy lub soda. Miękką ściereczkę zamocz w niewielkiej ilości płynu i delikatnie pocieraj nim biżuterię. Uważaj na kamienie szlachetne, które mogą wejść w reakcję z kwasami i trwale się uszkodzić. W przypadku drogiej i cennej biżuterii możesz odnieść ją do jubilera, aby wykonać profesjonalne czyszczenie.

Jednym z czynników, przez który biżuteria pokrywa się nalotem, a nawet rdzewieje jest wilgoć. Nie powinno się przechowywać biżuterii w łazience lub innym pomieszczeniu z wysoką wilgotnością powietrza. Profesjonaliści często zalecają również, aby do szkatułki lub pudełka z ulubioną biżuterią włożyć pochłaniacze wilgoci. Świetnie w tym celu sprawdzą się saszetki z żelem krzemionkowym, które często dostajemy do zakupów. Wkładane są one do nowych butów, ubrań, a nawet elektroniki i mają na celu ograniczyć wysoką wilgotność i potencjalne zniszczenia. Saszetki z żelem krzemionkowym to te niewielkie, kwadratowe woreczki z napisem „Do not eat”. Zamiast od razu wyrzucać do śmieci wykorzystaj je do przechowywania biżuterii. Włóż kilka takich woreczków do pudełka z kolczykami, a nie będą one pokrywać się nalotem i rdzewieć.

Jak dbać o biżuterię, aby nie pokrywała się patyną?

  • Nie narażaj biżuterii na kontakt z wodą i wilgocią: woda, zwłaszcza chlorowana (basen) lub słona (morze), przyspiesza proces utleniania metali, szczególnie srebra, miedzi i niektórych stopów złota. Wilgotne środowisko sprzyja powstawaniu nalotu.
  • Nie używaj biżuterii podczas stosowania kosmetyków i chemii domowej: perfumy, lakiery do włosów, balsamy, kremy, dezodoranty, a także środki czyszczące (np. do mycia naczyń, wybielacze) zawierają substancje chemiczne, które mogą reagować z metalami szlachetnymi i stopami, prowadząc do ich matowienia, przebarwień, a nawet uszkodzeń.
  • Nie przechowuj biżuterii w otwartym powietrzu i w miejscach o dużej wilgotności: stały kontakt z powietrzem (a w nim z tlenem i związkami siarki) oraz wilgocią (np. w łazience) to główne czynniki odpowiedzialne za powstawanie patyny. Przechowuj biżuterię w zamkniętych pudełkach, woreczkach strunowych lub specjalnych szkatułkach wyłożonych miękkim materiałem, najlepiej z pochłaniaczem wilgoci.
  • Nie noś biżuterii podczas intensywnych aktywności fizycznych: pot zawiera sole i inne substancje chemiczne, które mogą przyspieszać proces utleniania i matowienia metali. Dodatkowo, podczas wysiłku biżuteria jest narażona na uszkodzenia mechaniczne.
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BIŻUTERIA
czyszczenie biżuterii