Zaproś wiosnę do swojego ogrodu. Wyjątkowa oferta i ekstra rabaty na narzędzia i meble w Lidlu

Zawsze pamiętaj, by zrobić to z liściem laurowym podczas gotowania. W innym przypadku możesz narazić się na poważne niebezpieczeństwo, Czy liście laurowe są szkodliwe?

Kluczem do zdrowej kondycji drzew i klombów w naszym otoczeniu jest ich odpowiednia pielęgnacja, do której możemy przystąpić już w lutym. W tym czasie powinniśmy przede wszystkim pamiętać o ich formowaniu – do cienkich gałęzi czy kwiatów doskonale sprawdzą się nożyce ogrodowe, natomiast do drewnianych gałęzi o maks. 1 cm średnicy, sekator – będzie można je kupić w cenie 19,99 zł/szt. Bardziej wymagające żywopłoty, zarośla czy krzewy możemy potraktować większymi nożycami ogrodowymi, świeże gałęzie drzew teleskopowym sekatorem z bypassem, a suche drewno – teleskopowym sekatorem z kowadełkiem. Te z kolei będą dostępne w cenie 59 zł/szt. W ramach oferty Parkside do pielęgnacji drzew pojawią się także teleskopowe nożyce z piłą do grubszych odnóg za jedynie 99 zł/para.

Obowiązki ogrodnika wcale się na tym nie kończą – pierwsze promienie słońca i wiosenne deszcze sprzyjają nagłemu wzrostowi liści, a te również wymagają odpowiedniej oprawy. Od czwartku, 22 lutego, w sklepach stacjonarnych oraz online, dostępne będą akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1 z wymiennym ostrzem w promocyjnej cenie 79 zł/zestaw. Ułatwią one precyzyjne przycinanie krawędzi trawników czy formowanie niewielkich krzewów.

Na te bardziej pokaźne okazy w sklepach stacjonarnych sieci za 399 zł/zestaw będzie można nabyć elektryczne nożyce do żywopłotu 900 W z długim trzonkiem ułatwiającym przycinanie roślin płożących i żywopłotów do wys. ok. 3,5 m.

Zobacz także: Kobiety porzuciły manicure hybrydowy na rzecz tego koloru paznokci. Ten lakier do paznokci wyprzedaje się jak świeże bułeczki. Oto najmodniejszy manicure tego sezonu

Co więcej od czwartku, 22 lutego, w sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz online do kupienia będą pilarka łańcuchowa spalinowa w cenie 499 zł/zestaw oraz elektryczna piła łańcuchowa 1600 W za jedynie 249 zł/zestaw. W sam raz, żeby uporządkować suche pieńki drzew czy przygotować się na późnowiosenne ogniska. Prace porządkowe na podwórku ułatwić mogą również takie narzędzia ogrodowe jak hak do wyciągania pni, maczeta, hak lub siekiera – nowości w asortymencie Parkside – w cenie 59,90 zł/szt.

Piękny i zadbany ogród to nie tylko przykuwające uwagę rośliny, ale także czysty chodnik oraz miękka trawa. Za 29,99 zł/szt./zestaw będzie można kupić specjalne narzędzie do usuwania chwastów – zestaw szczotek do czyszczenia fug lub wycinacz. Z kolei pompa zanurzeniowa 400 W sprawdzi się w razie potrzeby usunięcia nieznacznie zabrudzonej wody po zimie z oczka wodnego. Nada się ona również do zbiornika na deszczówkę, pozwalając na ekonomiczne i ekologiczne podlewanie ogrodu.

Czas na relaks!

Nic tak nie cieszy jak poranna kawa na świeżym powietrzu, oczywiście w otoczeniu bujnej zieleni! Lidl Polska przygotował specjalne rabaty na meble ogrodowe, które już od poniedziałku, 19 lutego, można nabyć aż 20% taniej. Wyłącznie w sklepie internetowym sieci można kupić leżak z podłokietnikiem Houston w cenie 399,20 zł/zestaw, rozkładany stół ogrodowy o wymiarach 120-180 x 90 cm za 663,20 zł/zestaw oraz markizę 200 x 150 cm za 279,20 zł/zestaw.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

i Autor: Materiały prasowe Lidl