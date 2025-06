Zawsze w czerwcu wysypuję to na dywan i odkurzam. Usuwa brzydkie zapachy i zabrudzenia naniesione z zewnątrz. Sposób na pranie dywanu na sucho

Rozsyp po dywanie i złap za odkurzacz. Ekspresowy sposób na pranie dywanu na sucho

Czyszczenie dywanu to nie tylko odkurzanie. Dywany oraz chodniki, podobnie jak inne tkaniny, jak gąbka chłoną wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Osiadają na nich zabrudzenia naniesione butami, przez zwierzęta, a w sezonie wiosenno-letnim także te przywiane przez otwarte okna. Samo odkurzanie usuwa jedynie okruchy, sierść oraz większe zabrudzenia. Zapachy i brud nadal pozostają pomiędzy włóknami dywanu. Od lat wiosną i latem korzystam z domowych sposobów na pranie dywanu na sucho. Świetnie odświeżają one dywan i sprawiają, że całe pomieszczenie jest czystsze. Pamiętaj, że dywan to siedlisko roztoczy i alergenów, które mogą wpływać na jakość powietrza w całym mieszkaniu.

Do szybkiego prania dywanów na sucho najlepiej sprawdza się soda oczyszczona. To niezastąpiony pomocnik podczas domowych porządków. Raz na dwa lub trzy tygodnie po odkurzaniu rozsypuję kilka opakowań sody oczyszczonej po całym dywanie. Zamykam pokój i zostawiam sodę na około 30 minut. Po tym czasie ponownie sięgam pd odkurzacz i dokładnie wszystko odkurzam. Ten niepozorny sposób pozwala na szybkie odświeżenie chodnika. Soda oczyszczona posiada wiele właściwości, które rewelacyjnie sprawdzają się do czyszczenia tkanin. Przede wszystkim niweluje brzydkie zapachy i usuwa nieprzyjemne aromaty. Dodatkowo ma właściwości bakteriobójcze i zabija bytujące pomiędzy włóknami zarazki. Soda oczyszczona świetnie usuwa tłuste plamy i niewielkie zabrudzenia. Sposób ten sprawia, że dywan przez dłuższy czas nie wymaga profesjonalnego prania. Kilka opakowań sody oczyszczonej kosztuje kilkanaście złotych. To o wiele mniejszy wydatek niż profesjonalne pranie dywanów, które zaczyna się od około 2000 złotych za jeden chodnik.