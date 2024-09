Zawsze wlewam do żelazka kilka kropel tego płynu. Dzięki temu brania szybciej się prasują, a ja oszczędzam czas. Sposób na szybkie prasowanie

Wsypuję 1,5 łyżki do wody i spryskuję pleśń w ziemi. Znika w 12 godzin i to raz na zawsze. Sposób na pleśń w doniczce

Dla wielu osób prasowanie jest przykrym obowiązkiem. Sama nie przepadam za sterczeniem nad żelazkiem i stara sobie ułatwiać tę czynność. Aby prasowania było mniej i było one szybsze warto zadbać o ubrania już podczas prania. Pamiętaj, by nigdy nie przetrzymywać mokrych ubrań w bębnie pralki. Ta czynność sprawia, że pojawia się więcej zgnieceń i często są one trudne do wygładzenia. Również podczas suszenia ubrań zawsze staraj się je wstrząsnąć przed rozwieszeniem.

Koleżanka zdradziła mi genialny patent na prasowanie. Sprawia on, że prasowanie zajmuje mniej czasu, a ubrania pięknie pachną. Dzięki temu zrezygnowałam nawet z płynów do płukania. Wystarczy, że wymieszasz 100 ml wody z sokiem z cytryny i wlejesz do żelazka. Cytryna posiada właściwości zmiękczające, co sprawia, że tkaniny stają się bardziej podatne na prasowanie. To nie jedyne korzyści płynące ze stosowania cytryny podczas prasowanie. Kwasek cytrynowy przeciwdziała osadzaniu się kamienia w żelazku, a ubrania wyprasowane w ten sposób piękne pachną.

