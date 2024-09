Sprzątaczka zdradziła mi, jaki jest największy błąd podczas prania ręczników. Przez tą ciecz ręczniki stają się sztywne i drapiące. Sposób na mięciutkie ręczniki

Sprzątaczka powiedziała, jaki jest największy błąd podczas prania ręczników. Już tak nie robię

Regularne pranie ręczników to podstawa higieny osobistej. Wilgotne środowisko i częsty kontakt ze skórą sprawią, że na ręcznikach osadzają się tysiące bakterii oraz zarazków. Warto mieć świadomość, że częste pranie nie pozostaje bez wpływu na stan tkanin. Dodatkowo ręczniki warto prać w nieco wyższych temperaturach. To wszystko sprawia, że do prania ręczników warto podejść ze sposobem. Wiele osób chcąc, aby ich ręczniki pięknie pachniały popełnia podstawowy błąd. Mowa o płynie do płukania. W ostatnim czasie płyn do płukania stał się nieodzownym elementem każdego prania. Eksperci wskazują jednak, że nie zawsze jest on dobrym wyborem, zwłaszcza podczas prania ręczników. Płyn do płukania z uwagi na swoją lepiącą się formułę oblepia włókna tkaniny na etapie prania. Podczas płukania nie jest on dokładnie wypłukiwany z materiału. W efekcie ręczniki stają się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Podczas prania ręczników zrezygnuj z płynów do płukania.

Co stosować zamiast płynu do płukania podczas prania ręczników?

Świetną alternatywą dla płynu do płukania jest biały ocet. Dodaj 50 ml octu do komory na płyn do płukania. Zostanie on dodany do prania w odpowiednim momencie. Ocet posiada właściwości redukujące brzydkie zapachy i odświeżające tkaniny. Dodatkowo chroni materiały i sprawia, że ręczniki po praniu się idealnie mięciutkie. Nie obawiaj się octowego zapachu po praniu. Ocet wymieszany z wodą praktycznie nie pozostawia zapachu na tkaninach. Osoby bardzo wrażliwe mogą wymieszać biały ocet z kilkoma kropelkami ulubionego olejku eterycznego. Tak prane ręczniki pozostają miękkie i przyjemne w dotyku przez bardzo długi czas.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej