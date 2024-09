Wrzucam 2 tabletki do zlewu i zalewam wodą. W ten sposób pozbyłam się smrodu z rur. Fetor przestał unosić się ze zlewu. Sposób na brzydkie zapachy

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Wrzuć 2 kapsułki i zalej wrzącą wodą. Usuwa brzydkie zapachy ze zlewu

Dlaczego ze zlewu unosi się brzydki zapach? To dość częsty problem. Podczas zmywania naczyń do zlewu trafiają resztki jedzenia i detergentów. Ciemnie i wilgotne środowisko w rurach sprzyja namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów, które wydzielają brzydkie zapachy. Aby pozbyć się smrodu ze zlewu należy zadbać o regularne czyszczenie rur i odpływu. Zanim jednak sięgniesz pod żrące i chemiczne metody jak Kret to sprawdź, jak się pozbyć problemu mniej inwazyjnymi sposobami.

Najprostszym sposobem na pozbycie się smrodu ze zlewu jest kapsułka do prania. Łatwo się rozpuszcza i zawiera delikatny detergent czyszczący. Wystarczy, że na sitku od odpływu położysz kapsułkę do prania i zalejesz ją wrzącą wodą. Rozpuszczony detergent i woda usuną zarazki z wnętrza rur. Jeżeli problem jest większy to czynność powtórz dwukrotnie. Kapsułka do prania jest delikatniejsza niż chemiczne środki do udrażniana rur i nie wydziela żrących oparów. Doskonale usunie brzydkie zapachy i zanieczyszczenie w rurach. Warto jednak wiedzieć, że nie działa ona na zatkany odpływ. W takim przypadku należy sięgnąć po bardziej inwazyjne metody.

Jak chronić zlew przed brzydkimi zapachami?

Wiele osób traktuje zlew jak śmietnik i wyrzuca do niego resztki jedzenia. Trafiają one do rur, gdzie zaczynają się rozkładać. Aby uniknąć takie sytuacji kup wyjmowane sito na odpływ w zlewie, które będzie zbierało resztki. Pamiętaj również o regularnym czyszczeniu odpływu. Rób to raz w miesiącu. Unikaj wlewania dl zlewu gorącego oleju oraz nierozpuszczalnych resztek po jedzeniu.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej