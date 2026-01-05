Zblenduj 3 łyżki, przecedź i wlej do zamiokulkasa. Będzie rósł jak szalony i gęsto obsypie liśćmi. Domowa odżywka do zamiokulkasa

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-05 11:13

Wystarczy, że zastosujesz tę domową odżywkę do zamiokulkasa, a ten momentalnie obsypie się gęstym gąszczem liści i odtąd będzie rósł jak szalony. Dodaj trzy łyżki do wody i podlej zamiokulkasa, a składniki odżywcze zadziałają na niego niczym steryd na wzrost. Ten przepis na domową odżywkę do roślin powinna znać każda posiadaczka zamiokulkasa.

Domowy nawóz do zamiokulkasa

Autor: Shutterstock
  • Zamiokulkas, choć łatwy w pielęgnacji, czasem marnieje i wymaga odpowiedniego odżywiania.
  • Domowa odżywka może skutecznie zastąpić gotowe produkty, zapewniając roślinie bujny wzrost i zdrowy wygląd.
  • Sekretem jest składnik bogaty w azot, fosfor, potas i inne mikroelementy, które wzmocnią korzenie i przyspieszą rozwój.
  • Chcesz poznać prosty przepis na odżywkę, która sprawi, że Twój zamiokulkas zasypie się gęstymi liśćmi?

Dodaj 3 łyżki, a zamiokulkas zasypie się gęstymi liśćmi i będzie rósł jak szalony

Pielęgnacja zamiokulkasa nie jest zbyt skomplikowana, jednak bywa, że mimo największych starań jego liście marnieją i żółkną. Wówczas dochodzi również do zatrzymania wzrostu rośliny i w efekcie zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści. Należy pamiętać, że ta uwielbiana przez Polki roślina doniczkowa wymaga regularnego odżywiania. W ten sposób dostarczamy roślinie nie tylko niezbędnych do wzrostu i kwitnienia składników odżywczych, ale także zabezpieczamy ją przed szkodnikami i grzybami. W tym celu można stosować gotowe produkty ze sklepu ogrodniczego. Jednak równie skuteczne będą ekologiczne sposoby, takie jak ta domowa odżywka do zamiokulkasa. To ona sprawiła, że moja roślina zasypała się zielonymi liśćmi i od tamtej pory dosłownie rośnie jak szalony. Jak przygotować domową odżywkę do roślin? Wystarczy, że do blendera wrzucisz trzy łyżki soczewicy dowolnej odmiany, a następnie zalejesz litrem wody. Po zmiksowaniu składników przecedzamy mieszankę. Taką kurację stosujmy raz na dwa tygodnie.

Domowa odżywka do zamiokulkasa z soczewicy. Właściwości

Do pielęgnacji zamiokulkasa warto stosować soczewicę i to z kilku względów. Ta roślina to bogactwo wielu składników odżywczych. Zawiera azot, fosfor, potas, bor, magnez, żelazo i mangan, które korzystnie wpływają na wzrost zamiokulkasa. Co więcej, pierwiastki te pomogą we wzmocnieniu systemu korzeniowego, a także w przyspieszeniu wzrostu.

Pielęgnacja zamiokulkasa

Pielęgnacja zamiokulkasa nie jest skomplikowana. Ta roślina lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Pamiętaj, że najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Warto też każdego dnia obracać doniczkę zamiokulkasa. Dzięki temu zabiegowi, każda część rośliny jest odpowiednio nasłoneczniona. Promienie słoneczne pozwalają mu na to, aby w pędach zachodził proces fotosyntezy. Dzięki regularnemu obracaniu zamiokulkasa ku słońcu będzie on rósł prosto.

DOMOWA ODŻYWKA DO ROŚLIN
ZAMIOKULKAS