Zbliża się pora szturmu much na Twoje mieszkanie. Spryskaj tym okna i drzwi, a żadna mucha nie przedostanie się do środka. Sposób na muchy w mieszkaniu

Jesienią, wraz ze spadkiem temperatur, muchy masowo szukają schronienia w naszych domach, przygotowując się do przezimowania.

Niektóre gatunki, takie jak muchy klasterowe, nie szukają pożywienia, lecz bezpiecznego miejsca, co prowadzi do uciążliwych inwazji.

Oprócz uszczelniania domu, istnieje zaskakująco prosty i naturalny sposób na skuteczne odstraszenie nieproszonych gości.

Odkryj domową mieszankę, którą wystarczy spryskać okna i drzwi, aby raz na zawsze pozbyć się problemu much!

Dlaczego jesienią muchy wlatują do domu?

Coraz niższe temperatury sprawiają, że wiele owadów i insektów szuka schronienia w naszych domach. Pająki czy muchy przedostają się przez otwarte okna i inne szczeliny. Za jesienne inwazje much często odpowiadają tzw. muchy klasterowe (Pollenia rudis) lub muchy jesienne (Musca autumnalis)? Te gatunki, w przeciwieństwie do zwykłych much domowych, nie szukają tylko pożywienia, ale przede wszystkim bezpiecznego miejsca do przezimowania.Najczęściej problem ten nie jest niepokojący, a liczba owadów nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Bywa jednak, że problem zaczyna robić się poważny, a muchy masowo wlatują do naszych mieszkań. Mieszkańcy wsi i terenów zalesionych czasami muszą mierzyć się z poważnymi inwazjami owadów na swoje gospodarstwa. W takim przypadku warto poznać domowe sposoby na odstraszenie much.

Dokładnie sprawdź i uszczelnij wszelkie pęknięcia i szczeliny wokół okien, drzwi oraz w fundamencie, którymi mogą przedostawać się nie tylko owady, ale i gryzonie. Upewnij się, że siatki w oknach są nienaruszone, a kratki wentylacyjne zabezpieczone drobną siatką. Usunięcie zalegających liści i gałęzi wokół domu również może ograniczyć miejsca schronienia dla różnego rodzaju szkodników.

Domowy sposób na muchy w domu. Spryskaj tym okna i drzwi, a owady przestaną wlatywać

Początek jesieni to czas, gdy warto zabezpieczyć swoje mieszkanie przez ewentualnymi, nieproszonymi gośćmi. Zarówno w przypadku much z jak i innych owadów, takich jak meszki czy komary najskuteczniejsze są zapachowe pułapki odstraszające. Silne aromaty przepadają owady z danych przestrzeni i sprawiają, że przestają one tam przylatywać. W przypadku much najlepiej w tym celu sprawdzi się mieszanką białego octu oraz silnych olejków eterycznych, takich jak olejek miętowy czy eukaliptusowy. Do słoika nalej sporą ilość octu i dodaj około 30 kropli olejku. Całość porządnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Tak przygotowanym roztworem spryskaj drzwi, okna i inne szczeliny, którymi muchy mogą wlatywać do domu. Intensywny zapach odstraszy owady i stworzy niewidzialną warstwę ochronną przed Twoim domem. Aby sposób ten był jeszcze skuteczniejszy może spryskać mieszanką także firanki i zasłonki. Ruch tkanin spowodowany wiatrem będzie ulatniał większą ilość zapachu. Pamiętaj jednak, że tego rodzaju odstraszacze mają krótki czas działania. Zapachy szybko wietrzeją i trzeba je regularnie dokładać.

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