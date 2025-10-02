W październiku należy przyciąć piwonie bylinowe tuż nad ziemią.

Jesienią warto zastosować nawozy fosforowo-potasowe, które wzmacniają korzenie i zwiększają odporność na mróz, unikając nawozów azotowych.

Młode piwonie i te rosnące w chłodniejszych regionach warto zabezpieczyć przed mrozem, okrywając je gałązkami świerkowymi, agrowłókniną lub słomą.

Najlepszy czas na przesadzanie i sadzenie piwonii to druga połowa sierpnia i początek września, choć sadzenie jest możliwe także wiosną (kwiecień), ale przesadzanie wiosną nie jest zalecane.

Jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych piwonii jest ich przycinanie. Nie chodzi jednak jedynie o ścięcie przekwitniętych kwiatostanów, zaraz po tym, gdy płatki opadną lub uschną, ale o radykalne cięcie. Piwonie bylinowe obumierają dopiero jesienią i właśnie wtedy powinniśmy znacząco skrócić łodygi. Jesień to też dobry termin na przesadzanie i sadzenie tych kwiatów.

Kiedy obcinać piwonie? W październiku przeprowadź radykalne cięcie

Przycinanie piwonii drzewiastych trzeba przeprowadzić zaraz po kwitnieniu, ponieważ te rośliny kwitną na pędach ubiegłorocznych. Chodzi jednak o skrócenie pędów o połowę. Jeśli zrobimy to zbyt późno, kwiaty mogą nie zakwitnąć w kolejnym sezonie. Zupełnie inaczej wygląda pielęgnacja piwonii bylinowej. Mimo że kwiaty już dawno przekwitły, to liście piwonii jeszcze długo pozostają zielone, a we wrześniu powoli czerwienieją. Dlatego przycinanie powinniśmy zostawić do jesieni. Jednak trzeba to zrobić przed pierwszymi przymrozkami. Najlepiej do 15 października. Chociaż niektórzy ogrodnicy uważają, że przy ciepłej jesieni, cięcie można wykonać nawet z końcem listopada. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt późne przeprowadzenie zabiegu może uszkodzić roślinę. Przycinanie piwonii jesienią chroni roślinę przed chorobami i szkodnikami oraz sprawia, że ogród wygląda estetycznie. Piwonie bylinowe przycinamy przed zimą przy użyciu ostrego sekatora. Pędy tniemy tuż nad ziemią. Dzięki temu wiosną odbiją silniejsze i zdrowsze, co przekłada się na obfitość kwitnienia. Ponadto w trakcie wzrostu piwonii, warto usuwać boczne pąki kwiatowe, pozostawiając jedynie pąk główny. Wtedy kwiatów będzie mniej, ale będą duże. Natomiast ścięcie szczytowych paków i pozostawienie bocznych, daje efekt większej liczby kwiatów, jednak o mniejszych rozmiarach. Po przekwitnięciu piwonii obcinamy kwiatostany wraz z fragmentem pędu. W ten sposób nie dopuszczamy do związania się owoców, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kwitnienie w kolejnym sezonie.

Jesienne nawożenie piwonii

Jesień to także dobry czas na nawożenie piwonii. Unikamy nawozów azotowych, które pobudzają rośliny do wzrostu, a skupiamy się na nawozach fosforowo-potasowych. Fosfor wzmacnia korzenie, a potas zwiększa odporność na mróz. Możemy zastosować specjalny nawóz jesienny do roślin kwitnących lub kompost. Rozsypujemy nawóz wokół roślin i delikatnie mieszamy z glebą. Dawkujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Jak zabezpieczyć piwonie przed zimą?

Zima to czas, gdy piwonie przechodzą w stan spoczynku. W tym okresie nie wymagają one intensywnej pielęgnacji, ale warto od czasu do czasu sprawdzić ich stan. Młode piwonie, posadzone jesienią lub te rosnące w chłodniejszych regionach, mogą wymagać dodatkowej ochrony przed mrozem. Możemy je okryć gałązkami świerkowymi, agrowłókniną lub grubą warstwą słomy. Warstwa ściółki powinna mieć około 5-10 cm grubości. Podczas odwilży, warto sprawdzić, czy w okolicy piwonii nie gromadzi się woda. Nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia korzeni. W razie potrzeby wykonujemy drenaż.

Jesień to dobry czas na sadzenie i przesadzanie piwonii

Jeśli zastanawiamy się, kiedy przesadzić piwonie to wskazówką będzie ich słabszy wzrost i brak kwitnienia. Trzeba jednak pamiętać, że peonie źle znoszą zmiany. Bywa, że po przesadzeniu nie kwitną nawet przez 2 sezony. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i dać piwoniom czas na regenerację. Jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu, to tutaj obowiązują takie same zasady, jak przy sadzeniu. Piwonie przesadzamy oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Jeśli zrobimy to później, musimy liczyć się z tym, że późniejsze może być także kwitnienie w przyszłym roku. Ważne jednak by umieścić bulwy w ziemi na długo przed przymrozkami. Rośliny muszą się dobrze ukorzenić, żeby wzmocnić się, zanim chwyci mróz. Według bardziej przesądnych ogrodników piwonie muszą być posadzone 1 września, dzięki temu będą obficie kwitły. Gdy data nie zostanie zachowana, istnieje ryzyko, że na kwiaty trzeba będzie czekać kilka lat. Tyle, jeśli chodzi o przesądy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że w gorące dni, peonie sadzimy wieczorem.

Sadzenie piwonii wiosną. O tym trzeba pamiętać

Mimo że optymalny termin sadzeni piwonii to koniec sierpnia i początek września, to taki zabieg możemy przeprowadzić także wiosną. Jeśli kupimy bulwy z korzeniami, można je posadzić w kwietniu. Jednak nie należy przesadzać peoni w tym czasie. Możemy uszkodzić system korzeniowy, co niekorzystnie wpłynie na jej kondycję przyjęcie się i wzrost.

Jak przesadzać piwonie?

Wybierz słoneczne lub lekko zacienione miejsce z żyzną, przepuszczalną glebą o odczynie pH 6-7. Piwonie nie lubią gleb zbyt kwaśnych ani zbyt zasadowych. Przygotuj dołek o średnicy i głębokości około 50 cm. Ostrożnie wykop piwonię, starając się nie uszkodzić korzeni. Najlepiej użyć do tego wideł, a nie łopaty. Oczyść korzenie z nadmiaru ziemi. Jeśli piwonia jest bardzo duża i gęsta, możesz ją podzielić na mniejsze części. Użyj ostrego noża lub sekatora, aby oddzielić poszczególne pędy, upewniając się, że każda część ma co najmniej 3-5 pąków. Umieść piwonię w dołku tak, aby pąki znajdowały się około 3-5 cm pod powierzchnią ziemi. Zbyt głębokie posadzenie może spowodować, że piwonia nie będzie kwitła. Zasyp dołek ziemią, delikatnie ugniatając. Obficie podlej przesadzoną piwonię. Możesz również dodać do wody nawóz fosforowo-potasowy, który pomoże roślinie w ukorzenieniu się.

