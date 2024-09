Ze szkolnej ławki do świata cyfrowych snów – Twoja podróż poza granice rzeczywistości

We wrześniu rozsypuję to w doniczce z wrzosami. Fioletowe bukiety zalewają mój balkon aż do zimy. Domowy nawóz do wrzosów na jesień

Zrób to we wrześniu

Z Turcji przywiozłam sposób na pranie ręczników. Bez dodatku octu wychodzą mięciutkie i pachnące. Pranie ręczników, by były jak nowe

W sercu Warszawy kryje się miejsce, które definiuje pojęcie rozrywki w zupełnie innym wydaniu. Przestrzeń, jakiej jeszcze nie znałeś. melt museum to nie jest zwykłe, nudne muzeum. To doświadczenie, które wciąga w wir doznań. Tutaj codzienność ustępuje miejsca przygodzie, która pobudza zmysły i na długo pozostaje w pamięci.

„Technologia ma moc przekształcania naszego świata w sposób, który kiedyś byłby uznany za science fiction” – pisał Jaron Lanier, pionier w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. melt museum to prawdziwy dowód tej mocy. To miejsce, gdzie sztuka i technologia splatają się ze sobą, a każda instalacja to coś więcej, niż tylko wizualne dzieło.

Steve Jobs, wizjoner i twórca Apple, powiedział kiedyś: „Technologia nie jest niczym bez ludzkiego dotyku.” Oto jesteś dotykiem, który ożywia wybrane instalacje, przekształcając je w unikalne, osobiste przeżycie. Stajesz się poniekąd współtwórcą tej przestrzeni, gdzie każdy krok odkrywa nowe wymiary do eksploracji.

Zamiast kolejny raz wybierać znajome schematy – kino, kawa, zakupy – pozwól sobie i swoim przyjaciołom na eksplorację czegoś zupełnie nowego. melt museum to miejsce, które redefiniuje sposób, w jaki myślimy o technologicznej przyszłości świata. To przygoda, która zmienia sposób, w jaki postrzegasz współczesne spędzanie czasu, budząc twoje zmysły i skłaniając do refleksji nad relacją człowieka ze sztuczną inteligencją.

W melt museum nic nie jest takie, jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. Tutaj przyszłość i teraźniejszość splatają się w opowieść, która zachęca do oderwania się od codzienności i odkrywania nowych perspektyw. To miejsce, które odczarowuje sztampowe rozrywki i oferuje coś znacznie więcej – możliwość doświadczania i zanurzenia się w przestrzeń, która inspiruje.

Zapomnij o tym, co znane i przewidywalne. Twoje popołudnie może być początkiem fascynującej podróży, która na długo zostanie w pamięci. Nie przegap tej okazji – zamiast przewijać ten sam scenariusz teraźniejszości, wybierz przyszłość i doświadczenie.

W związku z rozwojem muzeum aktualnie jedna z osiemnastu instalacji odpoczywa przed wielkim powrotem, dlatego używając kodu BIOMIMESIS przy zakupie biletu, otrzymasz rabat 20%.

