Zgnieć liście laurowe i włóż do prania. Pomogą na częsty problem podczas robienia prania

Włóż liście laurowe do prania. Efekt przejdzie Twoje oczekiwania

Liście laurowe sprawdzą się nie tylko w kuchni. Okazuje się, że ta popularna przyprawa znajduje zastosowanie również podczas domowych porządków. Jednym z bardziej przydatnych trików z wykorzystaniem liści laurowych jest dodanie ich do prania. Liście laurowe rewelacyjnie radzą sobie z odbarwieniem zafarbowanych ubrań. Dodanie do prania przywrócą tkaniną ich pierwotny kolor. Możesz je dodać bezpośrednio do pralki, ale o wiele lepszy efekt uzyskasz jeżeli przygotuje domowy wywar z liści laurowych. Wystarczy, że do miski wrzucisz kilka listków przyprawy i zalejesz je gorącą wodą. Odczekaj około 30 minut i namocz w tej mieszance ubrania. Całość pozostaw na kilka godzin, a następnie ubrania upierz w pralce tak, jak to robisz tradycyjnie.

