Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com tylko na przestrzeni ostatnich 6 lat niemal 40 proc z nich (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) na zagranicznych wakacjach była więcej niż 5 razy. Zillenialsi cenią zarówno odpoczynek na plaży czy urokliwe miasteczka, jak i aktywny wypoczynek. Chcąc zaoszczędzić jak najwięcej, korzystają z travel-hacków, by na bilet lotniczy wydać jak najmniej.

Marzysz o tanim podróżowaniu? Ucz się od GEN Z

Elastycznie i jak najtaniej — tak podróżuje GEN Z, nie tylko w Polsce — wynika z raportu Kiwi.com. Przedstawiciele GEN Z z Polski za bilety płacą najmniej spośród krajów uwzględnionych w zestawieniu. W porównaniu z przedstawicielami z Niemiec czy Francji za zaplanowane w tym roku podróże płacili średnio 2 razy mniej, średnio około 99 euro. Bez względu na kraj pochodzenia, ponad proc. ankietowanych Zillenialsów rezerwacji dokonuje w odstępie na 3 tygodnie-2 miesiące przed zaplanowaną podróżą. W Polsce, Hiszpanii czy na Węgrzech, niemal 40% z nich zachowuje taki odstęp czasu.

Jak podróżują Zillenialsi?

Jak wynika z badań Kiwi.com, generacja Z jest bardzo elastyczna i skłonna do „poświęceń”, jeśli tylko mogą one wygenerować oszczędności. Budżet, często bardzo ograniczony, to jeden z głównych determinantów. W szczególności cenią sobie nie tylko sam cel podróży, ale także motyw drogi, perspektywę przeżycia przygody i poznania nowych ludzi, a także sam etap oczekiwania, kiedy mogą spędzać godziny na planowaniu nadchodzącej podróży.

Zillenialsi z Polski robią to najlepiej. Jeśli marzysz o tanim podróżowaniu, bierz przykład z młodych

Z analizy Kiwi.com wynika, że przedstawiciele GEN Z z Polski za bilety płacą najmniej spośród krajów uwzględnionych w zestawieniu. W porównaniu z przedstawicielami z Niemiec czy Francji za zaplanowane w tym roku podróże płacili średnio 2 razy mniej, średnio około 99 euro (około 440 zł). Na bilety lotnicze najwięcej wydali Niemcy i Francuzi, płacąc średnio 182 euro (około 806 zł) i 180,9 euro (około 800 zł), a na trzeciej pozycji uplasowali się Brytyjczycy - 174,65 euro (około 772zł). Hiszpanie i Czesi za tegoroczne loty zapłacili średnio około 137 euro (607 zł), co ciekawe, wygenerowali również największe oszczędności w porównaniu z ogólną średnią ceną za bilet. Zillenialsi z Hiszpanii zaoszczędzili w sumie 38,2 euro (około 170 zł), z kolei z Czech - 35,5 euro (około 156 zł). Pokolenie Z z Rumunii i Węgier za bilet na tegoroczny urlop płaciło około 115 euro (około 509 zł).

