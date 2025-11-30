Zimowa Oferta Wawel - smak, który łączy pokolenia

Zimowe tabliczki pełne aromatu

Wśród sezonowych propozycji królują czekolady i tabliczki w wyjątkowych opakowaniach z zimową szatą graficzną. Czekolada Mandarynkowa przywodzi na myśl zapach świątecznych poranków. Tabliczka Milkizz kusi delikatnym, mlecznym wnętrzem, a X-Plode zaskakuje musującym cukrem.

W większym formacie w tym roku zachwycają czekolady: Krówka Słony Karmel, Brownie z malinami czy Miód Malina, wszystkie w limitowanych opakowaniach z zimowym motywem, które wnoszą do wnętrza atmosferę Świąt.

W linii czekolad Premium znalazły się eleganckie propozycje - Pistacja oraz Gruszka z Migdałem Delikatnie Gorzka, idealne dla osób ceniących elegancję i niebanalne smaki.

Słodkie prezenty w eleganckiej odsłonie

Święta to czas obdarowywania, dlatego Wawel przygotował szeroką gamę słodkości w formie gotowych upominków. Klasyczne czekoladki nadziewane Malaga, Tiki Taki i Kasztanki dostępne są w bombonierkach z zimową grafiką w nowoczesnym wydaniu. Miłośników oryginalnych smaków zachwycą czekoladki inspirowane smakiem domowych nalewek - Malinówka i Wiśniówka - zamknięte w efektownych, trójkątnych kartonikach.

Elegancja w zimowej kolekcji Wawel ma wiele odsłon: cukierki Marcepan w czarno-złotej puszce, wytworna Śliwka w czekoladzie w ozdobnym kartoniku, klasyczne kakao w ozdobnej praktycznej puszce czy tegoroczna premiera, pudełko prezentowe „Dla Ciebie” - wyjątkowy zestaw w beżowej lub brązowej oprawie, przewiązany kokardą, w którym czekają pyszne czekoladki Choco.

Najmłodsi znajdą w zimowej ofercie prawdziwą krainę słodkich niespodzianek. Kolorowe domki wypełnione galaretkami Mieszanka Choinkowa, urocza puszka w kształcie renifera z kultową Mieszanką Krakowską czy zabawna puszka-skarbonka z Krówką Mleczną z Wawelu to upominki, które wywołają uśmiech jeszcze zanim zostaną otwarte. To słodycze, które cieszą zarówno doskonałym smakiem, jak i pomysłową formą, dodając prezentom magii i radości Świąt.

Słodycze do dzielenia się

Na gwarne rodzinne spotkania Wawel przygotował zestawy słodyczy w rodzinnych opakowaniach z nowoczesnymi, zimowymi grafikami: MIX Michałków z Wawelu - Białych i Pistacjowych - a także Trufle MIX, w których delikatna biała trufla spotyka się z tradycyjną ciemną. Różnorodność smaków i wyjątkowa oprawa sprawiają, że każdy może odnaleźć tu swój ulubiony smak słodyczy.

Dla tych, którzy lubią odrobinę zaskoczenia, powstały cukierki Cookie z chrupiącymi herbatnikami oraz dwuwarstwowe Choco Orange. Ich pełne energii, kolorowe opakowania podkreślają radość wspólnych chwil i dodają uroku zimowym spotkaniom.

Tegoroczna zimowa oferta Wawel to połączenie tradycji i nowoczesności - od smaków znanych od pokoleń po kreatywne nowości, od klasycznych bombonierek po designerskie opakowania z zimowymi grafikami. To kolekcja, która dodaje uroku każdemu prezentowi i sprawia, że zima staje się najsłodszą porą roku. Spotkajmy się w te Święta!

WAWEL Tabliczka kakaowa Milkizz z nadzieniem mlecznym 88g - to połączenie delikatnie kakaowej bazy i aksamitnego, intensywnie mlecznego nadzienia, które przywodzi na myśl kultowe mleko z tubki. Słodka, kremowa warstwa rozpływa się w ustach, tworząc duet idealny do kawy czy codziennej przyjemności. Świąteczna grafika opakowania sprawia, że to doskonały pomysł na niewielki, a efektowny prezent.

Michałki z Wawelu białe i pistacjowe MIX 300g - dwa wyjątkowe warianty Michałków – białe, z chrupiącymi orzeszkami arachidowymi i herbatnikami, oraz pistacjowe, które zachwycają eksplozją smaku pistacji otuloną białą polewą. Obie wersje to połączenie tradycji z nowoczesnym smakiem, doskonałe na zimowe dni i idealne jako słodki prezent.

WAWEL Mieszanka Choinkowa Domek 200g - wyjątkowe galaretki w delikatnej czekoladzie, zamknięte w barwnych, świątecznych opakowaniach, które aż proszą się, by zawisnąć na choince. Te kolorowe cukierki na choinkę nie tylko ozdobią świąteczne drzewko, ale także zachwycą smakiem każdego łasucha. Urocze, świąteczne opakowanie w kształcie domku nie tylko chroni cukierki, ale także doskonale sprawdzi się jako ozdoba na świąteczny stół lub prezent pod choinkę.

WAWEL Kakao puszka o obniżonej zawartości tłuszczu 150g - to niezastąpiona propozycja dla miłośników kulinarnych eksperymentów i aromatycznych napojów. To klasyczny składnik wielu domowych ciast, deserów, polew i innych potraw. Wykonane ze starannie dobranych ziaren kakaowca dojrzewających w promieniach słońca, zachwyca intensywnym smakiem, głębokim aromatem i naturalną barwą. Dzięki obniżonej zawartości tłuszczu - jedynie 10% - jest lżejszą, a zarazem smaczną opcją do codziennego użytku. Sprawdzi się zarówno jako baza wypieków, dodatek do owsianki, jak i gorący napój z mlekiem.