Zmieszaj 4 krople tego płynu i 2 łyżki tego 2 proszku, a już nigdy nie sięgniesz po płyn do płukania. Ciuchy po praniu będą mięciutkie i pachnące niczym wakacje w Grecji. Sposób na zmiękczanie ubrań

Płyny do płukania tracą na popularności, a eksperci wskazują na ich potencjalne negatywne skutki dla zdrowia i tkanin.

Zawarte w nich konserwanty mogą podrażniać skórę i wywoływać alergie, a także niszczyć włókna i zmniejszać chłonność ubrań.

Odkryj proste, domowe sposoby na zmiękczanie i odświeżanie prania, które są bezpieczniejsze i równie skuteczne.

Dowiedz się, jak dwa popularne składniki z Twojej kuchni mogą całkowicie zastąpić chemiczne płyny do płukania!

Czemu odchodzi się od stosowania płynów do płukania?

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się domowe sposoby na pranie. Furorę na forach internetowych i w mediach społecznościowych robi ocet dodawany do prania. Naturalne sposoby zastępuje nie tylko proszki do prania, ale także coraz częściej płyny do płukania. Eksperci często wskazują, że kupne płyny do płukania nie są niezbędne podczas prania. Mogą one powodować podrażnienia skóry i wywoływać alergie. Zawarte w planach do płukania konserwanty mogą być przyczyną wielu alergii skórnych, a nawet wpływać na górne drogi oddechowe. Specjaliści podkreślają, że płyny do płukania wywołują jedynie chwilowy efekt miękkości tkanin. W działaniu długofalowym mogą nawet niszczyć strukturę włókien i powodować ich szybsze zużywanie się. Substancje chemiczne osadzają się na tkaninach zmniejszając ich właściwości chłonne. Ma to szczególne znaczenie podczas prania ręczników, których podstawową funkcją jest wchłanianie wody.

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki. Czym zastąpić płyny do płukania podczas prania?

Okazuje się, że klasyczne płyny zmiękczające możesz zastąpić tym, co masz w domu. Potrzebne będę Ci 2 składniki. Jeden do zmiękczania włókien, a drugi do nadania im pięknego zapachy. Wystarczy, że do przegrody na płyn do prania w pralce wsypiesz 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej oraz 4 krople ulubionego olejku eterycznego. Szczególnie polecamy olejek rozmarynowy, lawendowy lub herbaciany (ma on dodatkowe właściwości bakteriobójcze). Soda oczyszczona świetnie zmiękcza tkaniny oraz usuwa zarodniki nich brzydkie zapachy. Może stanowić rewelacyjny dodatek do klasycznego proszku do prania. Z kolei olejki eteryczne stosowane w niewielkich ilościach sprawią, że świeże pranie będzie bosko pachnieć. Zwróć tylko uwagę, aby stosować naturalne olejki eteryczne, a nie sztuczne olejki zapachowe. Jeżeli nie masz w domu sody oczyszczonej to możesz zastąpić ją kwaskiem cytrynowym lub sokiem z cytryny.