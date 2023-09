Znajoma pokojówka zdradziła swój łebski patent na domowe pranie dywanów. Dodaj to do wody, a Twój dywan odzyska blask. Naturalny sposób na pranie dywanów

Włożył kamerkę do zmywarki. Pokazał, co się dzieje w czasie mycia. "Od dziś zmywam tylko ręcznie"

Sekrety pokojówek. Trik na pranie dywanów

Poplamiony i brudny dywan to dla wielu osób problem. Często wydaje się, że jego upranie może być uciążliwe i trudne. Bardzo zabrudzone dywany warto oddać do profesjonalnego prania, jednak z niewielkimi zabrudzeniami możesz poradzić sobie sama. Świetnie w tym przypadku sprawdzą się naturalne patenty. Jedna z zaprzyjaźnionych z nami pokojówek zdradziła swój trik. To prosty patent, które usunie nawet najbardziej uciążliwe plamy. - Stosuje go za każdym razem, gdy muszę usunąć plamy nieznanego pochodzenia - mówi pokojówka. Jakie to sposób?

Sposób na pranie dywanów. Dodaj tę jedną rzecz, a dywan będzie czysty

Zanim zabierzesz się za domowe pranie dywanu to sprawdź, jakimi metodami możesz to zrobić. Nie każda tkanina oraz włosie może prać w każdy sposób. Jeżeli chcesz szybko pozbyć się plam na dywanie to przetestuj sposób na jego pranie na mokro z amoniakiem. Do około 2 litrów wody dodaj klubek amoniaku i porządnie wymieszaj. Tak przygotowany roztwór nałóż na plamę i delikatnie pocieraj. W zależności od poziomu zabrudzenia czynność tę możesz powtórzyć kilkukrotnie. Po wyschnięciu dywany porządnie do odkurz.

