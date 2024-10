Zrób to z grudnikiem gdy zauważysz pierwsze pąki. Najważniejsza zasada. Dzięki temu grudnik obsypie kwiatami na Boże Narodzenie. Pielęgnacja grudnika

Zrób z grudnikiem gdy kwiat zacznie wypuszczać pąki. Dzięki temu bujnie zakwitnie

Grudnik wywodzi się z rodziny kaktusowatych jednak nie jest typowym kaktusem. Nazywany jest często kwiatem bożonarodzeniowym ponieważ kwitnie w okolicy listopada oraz grudnia. W przeciwieństwie do wielu innych roślin to właśnie jesienna pielęgnacja jest w jego przypadku najważniejsza. Aby zimą pięknie zakwitł należy wprowadzić kilka podstawowych zasad do jego pielęgnacji. Ostatnie nawożenie grudnika powinno odbywać się na przełomie września oraz października. Po tym czasie również należy zredukować podlewanie. Eksperci wskazują, że w listopadzie podlewania grudnika można całkowicie zaprzestać. Powinno być one wznowione w momencie, gdy roślina wypuści pierwsze pąki. Dzięki temu kaktus bożonarodzeniowy pięknie zakwitnie i będzie bujnie rósł przez całą zimę.

Zimowa odżywka do grudnika. Czym podlewać grudnik zimą?

Zimą można ponownie zacząć nawożenie grudnika. Najlepiej jest podlewać go odżywczą mieszanką, która będzie stymulować rozrost i wzmocni korzenie. Domowy nawóz do grudnika można przygotować ze skórek od bananów. Zawierają one wiele cennych składników odżywczych, które poprawiają kwitnienie. To między innymi potas - niezbędny w procesie fotosyntezy i chroniący przed niektórymi chorobami. Żeby zrobić domów nawóz wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać nie tylko grudnika.

Pielęgnacja grudnika zimą

Grudnik w okresie zimowym nie powinien być przestawiany. Roślina ta nie lubi zmian, a przestawiania może zacząć gubić pąki. Idealna temperatura to około 10 st. C. Unikaj stawiania grudnika w mocno nasłonecznionych stanowisku. Najlepiej sprawdzi się miejsce z lekko rozproszonym światłem. Grudnik preferuje lekką ziemię. Do jego uprawy dobrze sprawdzi się torf wymieszany z piaskiem.

