Życzenia dla dziadka. Najpiękniejsze kartki z życzeniami na Dzień Dziadka 2026. Dziadziuś będzie wzruszony pięknem tych słów

Agnieszka Morawska
2026-01-20 14:21

Dzień Dziadka w polskim kalendarzu przypada zaraz po Dniu Babci (21.01), czyli 22 stycznia. To wyjątkowy dzień, w którym możemy podziękować dziadziusiowi za jego serce, troskę i opiekę. Wystarczy spotkanie, wspólna herbata albo wspólne oglądanie zdjęć. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić to, co czujemy i czego życzymy naszym dziadkom. Poniżej znajdziesz piękne i wzruszające życzenia dla dziadka, które idealnie sprawdzą się w wiadomościach tekstowych i nie tylko.

Dzień Dziadka w Polsce. Historia

Dzień Dziadka w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, bo w drugiej połowie XX wieku w 1981 roku jako naturalne dopełnienie obchodzonego dzień wcześniej Dnia Babci. Szybko jednak zyskał swoje miejsce w sercach rodzin, szczególnie tych wielopokoleniowych. W przedszkolach i szkołach dzieci przygotowują laurki, wierszyki i drobne upominki.

Darmowe życzenia na Dzień Dziadka 2026

Kochany Dziadku, w dniu Twojego święta życzę Ci zdrowia, siły i pogody ducha. Niech każdy dzień przynosi Ci powody do uśmiechu, a Twoje mądre rady zawsze będą dla mnie drogowskazem.

Dziadku, jesteś dla mnie bohaterem i wzorem do naśladowania. Życzę Ci, abyś zawsze czuł się doceniony i kochany, a życie dawało Ci same piękne chwile.

Najdroższy Dziadku, dziękuję za wszystkie wspólne rozmowy i opowieści. Życzę Ci zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Jesteś dla mnie bardzo ważny!

Dziadku, dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień!

Kochany Dziadku, wszystkiego najlepszego!

Dziadku, bądź zawsze szczęśliwy i pełen energii!

Darmowe kartki z życzeniami na Dzień Dziadka 2026

Jeśli nie możesz spotkać się ze swoimi dziadkami, warto wysłać im kartkę z życzeniami. Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy gotowe obrazki z życzeniami, które będą idealne do przesłania na telefon lub w e-mailu. Wysłanie elektronicznej kartki może być też okazją do nauczenia dziadków obsługi poczty i aplikacji takich jak np. Messenger lub WhatsApp. Kartki z życzeniami do pobrania znajdziesz w galerii poniżej oraz na początku tekstu.

Kartki z życzeniami na Dzień Dziadka 2026
33 zdjęcia

