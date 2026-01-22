Życzenia na Dzień Dziadka 2026 SMS gotowe do wysłania. Kartki, najpiękniejsze wierszyki, krótkie rymowanki

Życzenia na Dzień Dziadka 2025. Pełne radości słowa

Dzień Dziadka, jak co roku obchodzony jest 22 stycznia, czyli teraz przypada on na środę. Ten wyjątkowy dzień to najlepszy moment, aby podziękować dziadkowi za miłość i troskę, jaką nas otacza każdego dnia. Z tej okazji wysyłamy swoim dziadkom wierszyki i wręczamy im prezenty. Oczywiście nie obejdzie się bez życzeń na Dzień Dziadka 2025. Tak naprawdę wystarczy kilka prostych słów, aby sprawić ukochanemu dziadziusiowi radość. Czego życzyć z okazji Dnia Dziadka? Z pewnością zdrowia, szczęścia i spokoju. Jeśli jednak wciąż nie masz pomysłu na życzenia dla dziadka, to skorzystaj z naszych propozycji. Poniżej znajdziesz pełne radości życzenia na Dzień Dziadka, którymi na pewno wywołasz uśmiech na jego twarzy.

Życzenia na Dzień Dziadka. Wesołe rymowanki i wierszyki

Dla Dziadunia dzięcioł stuka,ryczy krowa, brzęczy mucha,osioł skacze, aż do nieba,zawsze Dziadka kochać trzeba!

***

Tobie, mój kochany dziadku,życzę szczęścia i dostatku.Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerzew domu, w kinie i na spacerze.

***

Dziadku Ty mnie życia uczyłeś,wszystko co miałeś mi poświęciłeś,nikt nie ofiaruje mi nigdy więcej,dziś ja daję Ci moje serce w podzięce.

***

Dziadku drogi,Dziadku miły,Niech Ci Bozia daje siły,Dużo zdrowia i uśmiechu,Pośród wnuków swych i dzieciNiech Ci słońce zawsze świeci!

Życzenia na Dzień Dziadka. Poważne i wzruszające słowa

Bądź szczęśliwy i radosny, tak jak kwiat promienny, serdeczne dziś składam dziadkowi życzenia, niech Twą drogę życia słońce opromienia.

***

Najukochańszy Dziadku,Z okazji Twego święta 100 lat radosnego życia,w gronie kochających Cię dzieci i wnuków.

***

Tobie, mój kochany dziadku, życzę szczęścia i dostatku. Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze w domu, w kinie i na spacerze.

***

Kochany dziadku, w dniu Twojego świętażyczę ci zdrowia, miłości, uśmiechu,pociechy z wnuków i wnuczek,spełnienia marzeń oraz pasji życia!

Życzenia na Dzień Dziadka. Krótkie wiadomości do wysłania SMSem

Kochany Dziadku, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu na każdy dzień!

Dziadku, dziękuję za Twoje serce i bezgraniczną miłość. Bądź zawsze szczęśliwy!

Wszystkiego najlepszego, Dziadku! Dużo zdrowia, niekończącego się uśmiechu i mnóstwa energii.

Dziadku, jesteś moim bohaterem. Dziękuję Ci za Twoją dobroć i siłę.

Z okazji Twojego święta, Dziadku, życzę Ci, abyś zawsze był otoczony miłością i radością.

Dużo zdrowia, pomyślności i samych słonecznych dni, kochany Dziadku!

Dziękuję za Twoje wsparcie i mądre rady. Wszystkiego najlepszego, Dziadku!

Kochany Dziadku, życzę Ci nieustającej energii i spełnienia wszystkich marzeń.

Dziadku, bądź zawsze wesoły i uśmiechnięty, nie tylko od święta!

Dziękuję, że jesteś najlepszym Dziadkiem na świecie. Życzę Ci wszystkiego, co najwspanialsze!