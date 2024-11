Avon Kontra Przemoc startuje z lekcjami cyberprzemocy w szkołach w ramach akcji Mów Do Mnie -#TokTuMi

Cyberprzemoc – cichy wróg naszych czasów

Niemal 40 proc. nastolatków doświadczyło wyzwisk w sieci, a co czwarty z nich był ośmieszany lub poniżany online. Mimo to, niemal 60 proc. rodziców uważa, że ich dzieci nie doświadczyły przemocy w Internecie1. Cyberprzemoc to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodych ludzi, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do wykluczenia społecznego i poważnych problemów emocjonalnych. W obliczu tych alarmujących statystyk, edukacja na temat zagrożeń w sieci staje się niezbędna.

Rodzice doskonale rozpoznają pierwsze symptomy przeziębienia u dzieci, wiedzą, że kiedy zaczyna się katar, a gorączka rośnie, trzeba zgłosić się do lekarza. Inaczej wygląda to w przypadku zdrowia psychicznego, gdzie pierwsze sygnały problemów pozostają niezauważone bądź zignorowane przez rodziców ze względu na brak wiedzy w tym obszarze. bądź w większości przypadków niezauważone. Rodzice często mylnie interpretują zachowanie nastolatków – drażliwość i niegrzeczne odzywki przypisują głównie złemu towarzystwu, bądź burzliwemu wiekowi dorastania.. Życie młodych ludzi toczy się jednak przede wszystkim w Internecie, gdzie często stykają się z przemocą – zarówno jako jej świadkowie, jak i ofiary. Przeciętny nastolatek wzbudza telefon częstokroć aż do 1000 razy dziennie, co oznacza, że tyle samo razy może być narażony na hejt, nękanie, bulling czy inne formy cyberprzemocy. Właśnie dlatego wspólnie z Avon w ramach akcji Mów Do Mnie-#TokTuMi stworzyliśmy moduł poświęcony temu problemowi, aby edukować zarówno dzieci, jak i dorosłych, jak rozpoznawać i reagować na zagrożenia w sieci, a także gdzie i kiedy szukać pomocy. Akcja społeczna Mów Do Mnie-#TokTuMi w ramach, której realizowany jest program przeciwko przemocy została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka – mówi Tomasz Prosiński, współinicjator akcji.

Avon i akcja społeczna ruszają z kampanią Mów Do Mnie - #TokTuMi

Pierwszym etapem akcji są szkolenia dla nauczycieli. Później prowadzone są zajęcia dla dzieci. Docelowo, zajęcia o cyberprzemocy, zainicjowane przez Avon i akcję Mów Do Mnie - #TokTuMi, obejmą około 300 klas i około 2000 uczniów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Małgorzata Gosztyła, doświadczona terapeutka specjalizująca się w problematyce cyberprzemocy, prowadzi interaktywne wykłady dla nauczycieli. Zajęcia dla uczniów prowadzone są przez ich rówieśników, dzięki temu lekcje są angażujące. Młodzież uczy się, jak rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom w sieci. Kampania obejmuje również rodziców, którzy po każdej przeprowadzonej lekcji otrzymują praktyczne wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o cyberprzemocy i jakie sygnały powinny obudzić ich czujność i ich skłonić do poszukiwania pomocy u specjalisty.

Celem akcji jest nie tylko zwiększenie świadomości społecznej, ale także wskazanie skutecznych metod przeciwdziałania cyberprzemocy oraz profilaktyka zdrowia psychicznego młodych ludzi, oraz edukacja nas dorosłych czyli rodziców i nauczycieli.

W tym roku podczas 16 Dni Przeciwko przemocy chcemy zwrócić uwagę na rodzaj przemocy, który dotyka przede wszystkim młodzież i pomóc przełamać ciszę między rodzicami a dziećmi, aby mogli zauważyć jej oznaki, które są trudne do rozszyfrowania, zwłaszcza w czasach, gdy te pokolenia mówią do siebie językiem z dwóch różnych światów. Przemoc karmi się ciszą, dlatego jako Avon od lat prowadzimy kampanie edukacyjne i profilaktyczne, które dodają osobom doświadczającym przemocy siły do tego, by zgłosić się o pomoc - stworzyliśmy m.in. pierwszą w Polsce aplikację przeciwprzemocową Avon Alert, gdzie każdy, kto jej doświadczył, może szukać wsparcia. Teraz, dzięki dołączeniu do akcji społecznej Mów Do Mnie -#TokTuMi, której celem jest profilaktyka szeroko pojętego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, możemy nie tylko walczyć z problemem, ale także mu zapobiegać, edukując młodych ludzi już na etapie szkoły. Lekcje o cyberprzemocy to kolejny krok w realizacji naszej misji tworzenia bezpieczniejszego świata dla wszystkich – mówi Ewa Grzech, Head of Integrated Communications Avon Cosmetics Polska.

Małe zakupy, wielkie wsparcie dla walki z cyberprzemocą

Avon, dołączając do akcji Mów do mnie - #TokTuMi, sfinansował 300 lekcji na temat cyberprzemocy, ale to dopiero początek. Dzięki wsparciu klientów i Konsultantek może być ich znacznie więcej! W listopadzie i grudniu 100 proc. zysku ze sprzedaży produktów ze znakiem nieskończoności zostanie przeznaczone na kolejne zajęcia. Kupując bransoletkę, kosmetyczkę lub kieszonkowy alarm z tym symbolem, które są dostępne przez cały rok u Konsultantek lub na avon.pl, wspierasz kolejne lekcje o cyberprzemocy i pomagasz chronić młodzież przed zagrożeniami w sieci. Dowiedz się więcej na: www.avon.pl/avonkontraprzemoc.