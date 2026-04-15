Dlaczego małe dziecko bije i gryzie? Sprawdź jak spokojnie reagować na wybuchy złości

Jak podaje strona Boys Town National Research Hospital małe dziecko bije i gryzie najczęściej z powodu braku słów do opowiedzenia o swojej frustracji

Stanowcze zabranie swojej uwagi i odwrócenie się tyłem to najskuteczniejsza reakcja na wybuchy złości u malucha szukającego zaczepki

Według zaleceń Amerykańskiej Akademii Pediatrii głośne nazywanie uczuć i dawanie wyboru skutecznie uczy dziecko radzenia sobie z trudnymi emocjami

Wspólne branie głębokich oddechów to niezwykle prosta metoda na szybkie rozluźnienie napiętego ciała po stresującej sytuacji na placu zabaw

Dlaczego małe dziecko bije i gryzie? Wyjaśniamy przyczyny

Wiele maluchów na pewnym etapie swojego życia zaczyna uderzać, kopać lub szczypać bliskie osoby. Takie sytuacje potrafią mocno zaskoczyć, zwłaszcza gdy spokojne dotąd dziecko nagle zamienia się w małego złośnika. Warto pamiętać, że to zupełnie normalny krok w rozwoju i większość dzieci po prostu przez to przechodzi.

Jak możemy przeczytać na stronie Boys Town National Research Hospital, takie zachowanie wynika najczęściej z faktu, że maluchy nie potrafią jeszcze radzić sobie z trudnymi uczuciami. Dziecko doskonale wie, czego chce, ale ma zbyt mały zasób słów, żeby to powiedzieć i bardzo się tym frustruje. Zamiast mówić, maluch po prostu używa rąk lub zębów, żeby pokazać światu swoją złość oraz bezradność.

Jak spokojnie reagować, gdy maluch uderzy na placu zabaw?

Jeśli twój maluch ugryzie lub uderzy inne dziecko, najlepszym krokiem jest szybkie i stanowcze wkroczenie do akcji oraz zwykłe przeproszenie drugiego rodzica. Zaraz potem warto krótko powiedzieć swojemu dziecku, że takie zachowanie jest złe, używając na przykład prostych słów "nie bijemy, to bardzo boli". Dobrym pomysłem może być odstawienie malucha na bok i zabranie mu na chwilę swojej uwagi, ponieważ dzieci często rozrabiają tylko po to, żebyśmy się nimi zainteresowali. Jeśli zrezygnujesz z krzyku i pokażesz, że panujesz nad sytuacją, znacznie szybciej nauczysz dziecko dobrych zachowań na przyszłość.

Co zamiast bicia? Jak uczyć dziecko radzenia sobie ze złością

Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii dobrym wyjściem jest pokazanie dziecku bezpiecznych sposobów na wyładowanie trudnych emocji, a bardzo pomocne mogą okazać się następujące rozwiązania:

dawanie maluchowi wyboru w chwilach złości, żeby poczuł, że o czymś decyduje

zachęcanie do używania słów i nazywania swoich uczuć zamiast używania siły

stworzenie bezpiecznego kącika z ulubionym kocykiem i misiem, gdzie dziecko może się schować i uspokoić

wspólne branie głębokich oddechów, które pomagają rozluźnić napięte ciało

chwalenie pociechy za każdym razem, gdy uda jej się spokojnie powiedzieć o swoich potrzebach

Warto rozważyć wprowadzenie tych małych nawyków do waszej codzienności, bo dzięki nim dziecko z czasem zrozumie, że ma prawo do złości, ale nie wolno mu nikogo krzywdzić. Warto też pamiętać, że dzieci uczą się głównie przez naśladowanie swoich rodziców, dlatego spokojna postawa w nerwowych sytuacjach to najlepsza lekcja, jaką możesz dać swojemu maluchowi.

Dlaczego dziecko szczypie bez powodu i jak temu zapobiegać?

Czasami możemy odnieść wrażenie, że nasze dziecko ciągnie za włosy lub szczypie zupełnie bez żadnego powodu. Zwykle takie historie mają miejsce, gdy jesteśmy zajęci domowymi obowiązkami, a maluch pilnie potrzebuje naszej bliskości. Zignorowanie go w tym konkretnym momencie i odwrócenie się tyłem jest bardzo jasnym komunikatem, że bicie na nas nie działa.

Kiedy zabieramy dziecku naszą uwagę po złym zachowaniu, maluch widzi, że jego plan po prostu zawiódł. Rodzic, który w takiej sytuacji nie krzyczy, nie daje dziecku okazji do nakręcania się i dalszego sprawdzania granic cierpliwości. Zatrzymanie swoich emocji na wodzy pozwala wyciszyć całą sytuację i uczy malucha, że nie musi używać siły, żebyśmy go zauważyli.

10

Źródła:

Boys Town National Research Hospital (Knowledge Center) — “Taming Toddler Aggression”

Families For Life | “Biting, Pinching and Hair-Pulling-Babies”

American Academy of Pediatrics (AAP) — “Handling Big Emotions”