Dobrze Cię widzieć? Tylko co piąty Polak korzysta z wideorozmów

Lepsze wyrażanie i odczytywanie emocji i mniejsze poczucie samotności – tak Polacy postrzegają zalety wideorozmów. Mimo to, pozostają one najrzadziej wybieraną formą kontaktu w naszym kraju – w ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez K+Research we współpracy z marką NEXERA1 wskazało na nią tylko 22% Polaków. Nieco większą popularnością cieszy się wśród przedstawicieli pokoleń Z i Y (odpowiednio: 30% i 28%), jednak ogólny wynik pozostaje zaskakująco niski.

- Badanie, które przeprowadziliśmy we współpracy z K+Research, wyraźnie pokazuje niewykorzystany potencjał nowoczesnych technologii w budowaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Jako wiodący dostawca multi-światłowodu w Polsce chcemy zwrócić uwagę na to, jak stabilne i szybkie łącze może przełożyć się nie tylko na komfort pracy czy rozrywkę, ale przede wszystkim na jakość naszych codziennych kontaktów z bliskimi. Wideorozmowy mogą zbliżać ludzi mimo fizycznej odległości, a my dostarczamy technologię, która czyni tę formę komunikacji jeszcze bardziej dostępną – zwraca uwagę Ewa Hendzel, dyrektor marketingu marki NEXERA.

Wciąż wybieramy tradycyjne formy kontaktu

Z badania wynika, że rozmowy wideo są postrzegane przez Polaków jako efektywny sposób budowania poczucia bliskości i zaangażowania (40%). Respondenci cenią je również za naturalność i bardziej osobisty charakter (21%).

- Dzięki nowoczesnym technologiom możemy nie tylko usłyszeć się, jak w rozmowie telefonicznej, ale także zobaczyć osoby, z którymi rozmawiamy. Podczas spotkań wideo widzimy zatem mimikę naszych współrozmówców, ich gestykulację czy sposób, w jaki się do nas uśmiechają. Wspólne gotowanie, oglądanie filmów czy wieczorne pogaduchy przy kubku herbaty z przyjaciółką mieszkającą w innym kraju… Dzięki narzędziom cyfrowym w dalszym ciągu możemy być współobecni w życiu ważnych dla nas osób i dzielić się ze sobą naszą codziennością – nawet wtedy, gdy fizycznie dzielą nas tysiące kilometrów. To istotna kwestia. Badania wskazują, że zdecydowana większość Polaków uważa, że kontakty z bliskimi korzystnie wpływają na ich samopoczucie – zwraca uwagę Karol Jachymek, kulturoznawca i medioznawca z Uniwersytetu SWPS.

Mimo tych pozytywnych skojarzeń, aż 44% badanych w ogóle nie korzystało z wideorozmów w ostatnim miesiącu. W tej grupie przeważają osoby ze starszych pokoleń (Baby Boomers – 48% i X – 50%) oraz mieszkańcy większych miast powyżej 100 tys. mieszkańców (50%) i 500 tys. (53%). Częściej są to również osoby bez dostępu do światłowodu (51%).

Równocześnie, ponad jedna trzecia Polaków (35%) przyznaje, że nie napotyka żadnych barier związanych z korzystaniem z wideorozmów. Co ciekawe, im częściej badani korzystają z tej formy kontaktu z bliskimi, tym mniej przeszkód dostrzegają – aż 60% osób, które w ciągu ostatniego miesiąca odbyło więcej niż 10 wideorozmów, nie widzi żadnych trudności.

Wśród osób wskazujących na bariery, najczęściej wymieniane są kwestie związane z preferencjami osobistymi: przyzwyczajenie do tradycyjnych form kontaktu (31%) oraz niechęć do tej formy komunikacji (28%). Te powody są szczególnie charakterystyczne dla osób, które nie korzystały z wideorozmów w ostatnim miesiącu (odpowiednio 44% i 50%).

Dopiero na kolejnych miejscach pojawiają się bariery techniczne, takie jak zbyt wolne łącze internetowe (18%), co nieco częściej występuje wśród osób nieposiadających dostępu do światłowodu (24%). Rzadziej wymieniane są obawy związane z brakiem odpowiednich umiejętności (3%), technologii (3%) czy lęk przed tą formą kontaktu (4%).

„Siatka kontaktów" – nowa kampania NEXERY z udziałem Magdaleny Stysiak

Wiodący dostawca multi-światłowodu w Polsce rozpoczął właśnie działania komunikacyjne w ramach kampanii „Siatka kontaktów", w której zwraca uwagę na znaczenie codziennych relacji z bliskimi i rolę, jaką mogą w tym zakresie odegrać nowoczesne technologie.

Z tej okazji marka nawiązała współpracę z utytułowaną siatkarką Magdaleną Stysiak, która sama co dzień doświadcza rozłąki z najbliższymi.

- Jako zawodowa siatkarka wiem, jak ważne, ale i trudne jest utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi mimo częstych wyjazdów i odległości. Wideorozmowy stały się dla mnie codziennością – pozwalają mi być obecną w życiu moich bliskich niezależnie od tego, gdzie akurat jestem – podkreśla Magdalena Stysiak, ambasadorka kampanii „Siatka kontaktów".

