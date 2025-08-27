Dziwne polskie imię zdobywa coraz większość popularność wśród rodziców? Powodem bajka z dzieciństwa?

Wybór nietypowego imienia dla dziecka to ryzyko, ale imię Luna zyskuje na popularności, mimo skojarzeń z popkulturą.

Luna pochodzi z łaciny i oznacza "księżyc", nawiązując do rzymskiej bogini i symboliki kosmicznej.

Kobiety o imieniu Luna są pewne siebie, intuicyjne i skrywają sekrety – sprawdź, ile Polek nosi to imię!

Nietypowe imię dla dziewczynki. Oznacza księżyc

Wybór nietypowe imienia dla dziecka to zawsze spore ryzyko. Nigdy nie wiadomo, jak w przyszłości zostanie odebrane przez naszą pociechę. Dzieci noszące imiona z kultowych książek i filmów cale życie muszą mierzyć się z pytaniami, a czasem nawet wyzwiskami. Przez ostatnią dekadę odnotowano wzrost imion takich jak Wiedźmin, Gerald czy Soraya, a nawet Kebab!

To imię dla dziewczynki jest nietypowe, jednak posiada wyjątkową historię oraz znaczenia. Mowa o imieniu Luna. To jedno z "dziwnych", które zyskują na popularności. Obecnych 30-latkom kojarzy się ono z kotem głównej bohaterki "Czarodziejki z księżyca". Imię Luna posiada jednak stosowną etymologię.

Luna pochodzi z języka łacińskiego i oznacza księżyc. Co ciekawe, Luna to jedno z najpopularniejszych imion związanych z kosmiczną symboliką. Nosiła je między innymi rzymska bogini księżyca, odpowiedniczka greckiej Selene. Imię Luna popularne jest na zachodzie, głównie w języku francuskim i angielskim. W Polsce imieniny Luny przypadają na 11 listopada.

Jaka jest kobieta o imieniu Luna?

Luna oznacza tajemnicę i potęgę świata księżyca. Kobiety o tym imieniu uwielbiają noc i mają swoje sekrety. Są pewne siebie i nie boją się mówienia tego, co myślą. Luna to również rozwinięta intuicja. Zawsze wie, gdy ktoś kłamie i potrafi odczytywać ludzkie emocje.

W Polsce imię Luna staje się coraz popularniejsze. Według danych ze stycznia 2025 roku obecnie to imię nosi w naszym kraju 753 kobiet, a rokrocznie jest ono nadawane kilkadziesiąt razy.