Dziwne polskie imię zdobywa coraz większość popularność wśród rodziców? Powodem bajka z dzieciństwa?

Dziwne imiona, które wybierają polscy rodzice. W ostatnim czasie w rankingach popularności królują raczej polskie, tradycyjne imiona. Nie znaczy to jednak. że nie pojawiają się całkowicie bardziej szalone wybory. To imię dla dziewczynki może brzmieć dziwnie, ale ma wielu fanów. Zdaniem niektórych jest pięknie, oryginalne i dźwięczne.

To imię dla dziewczynki pokochali Brytyjczycy. Polscy rodzice też je lubią

Autor: gorbunkova/ GettyImages
  • Wybór nietypowego imienia dla dziecka to ryzyko, ale imię Luna zyskuje na popularności, mimo skojarzeń z popkulturą.
  • Luna pochodzi z łaciny i oznacza "księżyc", nawiązując do rzymskiej bogini i symboliki kosmicznej.
  • Kobiety o imieniu Luna są pewne siebie, intuicyjne i skrywają sekrety – sprawdź, ile Polek nosi to imię!

Nietypowe imię dla dziewczynki. Oznacza księżyc

Wybór nietypowe imienia dla dziecka to zawsze spore ryzyko. Nigdy nie wiadomo, jak w przyszłości zostanie odebrane przez naszą pociechę. Dzieci noszące imiona z kultowych książek i filmów cale życie muszą mierzyć się z pytaniami, a czasem nawet wyzwiskami. Przez ostatnią dekadę odnotowano wzrost imion takich jak Wiedźmin, Gerald czy Soraya, a nawet Kebab!

To imię dla dziewczynki jest nietypowe, jednak posiada wyjątkową historię oraz znaczenia. Mowa o imieniu Luna. To jedno z "dziwnych", które zyskują na popularności. Obecnych 30-latkom kojarzy się ono z kotem głównej bohaterki "Czarodziejki z księżyca". Imię Luna posiada jednak stosowną etymologię.

Luna pochodzi z języka łacińskiego i oznacza księżyc. Co ciekawe, Luna to jedno z najpopularniejszych imion związanych z kosmiczną symboliką. Nosiła je między innymi rzymska bogini księżyca, odpowiedniczka greckiej Selene. Imię Luna popularne jest na zachodzie, głównie w języku francuskim i angielskim. W Polsce imieniny Luny przypadają na 11 listopada.

Jaka jest kobieta o imieniu Luna?

Luna oznacza tajemnicę i potęgę świata księżyca. Kobiety o tym imieniu uwielbiają noc i mają swoje sekrety. Są pewne siebie i nie boją się mówienia tego, co myślą. Luna to również rozwinięta intuicja. Zawsze wie, gdy ktoś kłamie i potrafi odczytywać ludzkie emocje.

W Polsce imię Luna staje się coraz popularniejsze. Według danych ze stycznia 2025 roku obecnie to imię nosi w naszym kraju 753 kobiet, a rokrocznie jest ono nadawane kilkadziesiąt razy.

