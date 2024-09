Finał write your future – programu Lancôme i Fundacji edukacyjnej Perspektywy, wspierającego młode kobiety w karierze zawodowej

Rodzice nadają to niezwykłe imię swoim córkom w 2024 roku. Przebiło nawet "Zofię". Oznacza „miłość”. Imiona dla dziewczynek 2024

Uczestniczkami programu były kobiety w wieku około 18-30 lat, z których ponad połowa pochodziła ze wsi, a pozostałe z miast różnej wielkości. Wśród beneficjentek dominowały osoby z wykształceniem średnim, choć znaczną grupę stanowiły również absolwentki studiów licencjackich i magisterskich. Co istotne, 72% uczestniczek nie posiadało własnych dochodów, a 28% osiągało zarobki poniżej 4242 zł brutto.

Hanna Siuta, liderka programu, Brand Manager Lancôme, Polska i Kraje Bałtyckie, podkreśla: "Program „Write Your Future. Bądź autorką swojej przyszłości" udowadnia, że z odpowiednim wsparciem i edukacją można przełamać bariery, które stanowią istotną przeszkodę dla młodych kobiet z mniej uprzywilejowanych środowisk w kontekście rozwoju kariery. Cieszymy się, że dzięki działaniom Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i zaangażowaniu ambasadorki Igi Świątek, uczestniczki naszego programu uzyskały solidne podstawy do budowania kariery w dynamicznie rozwijającym się zdigitalizowanym świecie."

Program obejmował szeroki zakres tematyczny, w tym digital marketing, social media, e-mail marketing, budowanie marki osobistej, content i influencer marketing, kampanie płatne, nowoczesny marketing oraz wykorzystanie AI. Zajęcia prowadzone były przez ekspertki z branży, a uczestniczki miały także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradczyniami kariery.

Bianka Siwińska, szefowa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, dodaje: "Dzięki inicjatywom takim jak „Write Your Future. Bądź autorką swojej przyszłości" wyrównujemy szanse zawodowe kobiet na rynku nowych technologii i zmniejszamy cyfrową lukę płci, zwłaszcza w regionach Polski, gdzie podział na "kobiece" i "męskie" zainteresowania, dziedziny, drogi kształcenia czy kariery zawodowe nadal jest bardzo wyraźny. Kobiety z mniej uprzywilejowanych środowisk często napotykają na dodatkowe wyzwania, takie jak ograniczony dostęp do nowoczesnej edukacji technologicznej, brak infrastruktury czy mniejsze możliwości networkingowe. Takie programy, poprzez zdalne kursy i obecność ekspertek, kobiecych role-models, pomagają zniwelować te różnice, oferując dostęp do wiedzy i narzędzi, dzięki którym kobiety mogą się rozwijać w digital marketingu czy pokrewnych mu dziedzinach. Mam nadzieję, że ten ważny i cenny program pozwolił im zmienić swoje życie zawodowe, przełamać społeczne stereotypy, zyskać pewność siebie oraz poczucie sprawczości."

Ważnym elementem programu było zaangażowanie Igi Świątek, światowej sławy tenisistki i pierwszej ambasadorki Lancôme w Polsce. 11 września odbyło się spotkanie online z Igą, podczas którego uczestniczki i media mogły zadawać pytania i uzyskać cenne wskazówki dotyczące motywacji i dążenia do spełniania swoich marzeń.

i Autor: materiał prasowy WriteYourFuture

