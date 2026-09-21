Gdy marki kosmetyczne wspierają ekosystem!. Tak polska firma dba o czystość Bałtyku

Dla Neboa ekologia to nie hasło, lecz codzienna praktyka. Konsekwentnie realizując misję ograniczania plastiku i promowania recyklingu Neboa po raz kolejny zaprosiła do wspólnego działania dzieci i młodzież z okolicznych szkół. Uzbrojeni w rękawice i worki na śmieci uczestnicytej wyjątkowej akcji przeczesali bałtyckie plaże w pięciu lokalizacjach, zbierając odpady, zanim te zdążyły trafić do morza.

„Uczestnicwo w Baltic Clean Up Day to więcej niż jednorazowy gest - to inwestycja w to, jak za kilka czy kilkanaście lat będzie wyglądało nasze wybrzeże. To już kolejny raz, gdy Neboa sprząta plaże. Staramy się być tam, gdzie naprawdę można zatroszczyć się o naszą planetę. Stąd nasze stałe zaangażowanie w Plastic Bank i związaną z nim ideę Social Recyclingu i – co oczywiste - oczyszczanie bałtyckich plaż" - mówią przedstawiciele Neboa.

Bałtyk od dawna zmaga się z jednym z najpoważniejszych problemów - zanieczyszczeniem odpadami sztucznymi, które stanowią aż 60% wszystkich śmieci znajdowanych na polskich plażach. Po sezonie wakacyjnym problem ten narasta jeszcze bardziej. Właśnie dlatego wrześniowa akcja Baltic Clean Up Day ma tak duże znaczenie - przywraca plażom ich naturalny, czysty wygląd, zanim jesienne i zimowe sztormy zdążą wypłukać zalegające tam śmieci prosto do morza.

Autor: Baltic Clean Up Day/ Materiały prasowe