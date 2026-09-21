Dwie potęgi, jedna pasja. SharkNinja zostaje oficjalnym partnerem McLaren Racing

Jako Oficjalny Partner, firma SharkNinja stanie się częścią ekosystemu McLaren Racing poprzez ekskluzywne doświadczenia, treści i działania promocyjne, które mają na celu zbliżenie fanów do ducha i innowacyjności obu marek. W ramach programu McLaren Racing Accelerator, inżynierowie obu firm będą wspólnie pracować nad wykorzystaniem zaawansowanych metod wyścigowych w rozwoju przyszłych produktów SharkNinja.

McLaren jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w historii sportów motorowych, zbudowanym na fundamencie innowacyjności, technicznej doskonałości i osiągów na najwyższym poziomie" – powiedział Mark Barrocas, dyrektor generalny SharkNinja. „To podejście, które podzielamy w SharkNinja. Uważnie słuchamy konsumentów, działamy szybko i nieustannie doskonalimy nasze rozwiązania, aby tworzyć produkty, które realnie wpływają na życie ludzi. Jesteśmy dumni z partnerstwa z McLarenem i połączenia naszych mocnych stron, by napędzać innowacje dla konsumentów i tworzyć niezapomniane doświadczenia dla fanów na całym świecie” – dodaje.

Najważniejsze elementy partnerstwa obejmują:

Doświadczenia zespołu McLaren Mastercard Formula 1: Ekskluzywny dostęp i obecność marki podczas wybranych weekendów wyścigowych sezonu F1 2026, obejmujące oznakowane marką strefy przy torze, spotkania z kierowcami, doświadczenia związane z trofeami oraz wyjątkowe wydarzenia dla fanów.

Współpraca z kierowcami i storytelling skoncentrowany na osiągach: Ekskluzywna współpraca oraz treści z udziałem kierowców zespołu McLaren Mastercard Formula 1 – Lando Norrisa i Oscara Piastriego, legendy Formuły 1 Miki Häkkinena, obiecujących młodych zawodniczek F1 Academy, a także ambasadorów, inżynierów i przedstawicieli kierownictwa McLarena, prezentujących wspólną filozofię obu marek.

Rozszerzenie na wiele serii wyścigowych: Prawa partnerskie obejmujące zespół McLaren Mastercard Formula 1, zespół Arrow McLaren startujący w IndyCar, zespół McLaren Hypercar rywalizujący w World Endurance Championship, a także F1 Academy.

Program McLaren Racing Accelerator: Wykorzystanie światowej klasy inżynieryjnego know-how McLarena, aby inspirować i podnosić poziom przyszłych premier produktowych SharkNinja, przenosząc najnowocześniejsze metodologie oraz innowacje napędzane osiągami z torów wyścigowych do produktów użytku domowego.

„Jesteśmy zachwyceni, mogąc powitać SharkNinja w McLaren Racing" – powiedział Zak Brown, dyrektor generalny McLaren Racing. „Innowacyjność i wysokie osiągi są sercem wszystkiego, co robimy, a SharkNinja podziela nasze zaangażowanie w nieustanne przesuwanie granic poprzez technologię i najwyższej klasy doświadczenia dla klientów. Nie możemy się doczekać współpracy w ramach naszych serii wyścigowych i wspólnego wdrażania tego partnerstwa dla fanów na całym świecie” – dodaje.

To globalne partnerstwo pokazuje, jak to samo podejście, które napędza sukcesy na podium, przekłada się również na przełomowe innowacje w codziennym życiu.