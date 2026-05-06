Gdy mundialowe emocje sięgają zenitu, do gry wchodzi Coca-Cola z Wojciechem Szczęsnym

Od eksplozji radości po chwile, gdy o wszystkim decydują ostatnie sekundy. To zaproszenie do wspólnego przeżywania emocjonalnych wzlotów i trudniejszych momentów, które tworzą największe piłkarskie święto. Integralną częścią kampanii jest również jej ambasador, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych bramkarzy o globalnej renomie.

„Piłka nożna to emocje w najczystszej postaci. Cieszę się, że razem z Coca-Cola będziemy mówić o futbolu właśnie w ten sposób – nie przez sam wynik, ale przez wszystko to, co dzieje się pomiędzy pierwszym a ostatnim gwizdkiem” – mówi Wojciech Szczęsny.

„Wojtek doskonale rozumie intensywność piłkarskich emocji i potrafi je oddać w bardzo autentyczny sposób. To połączenie doświadczenia, wrażliwości i prawdziwej relacji z Coca‑Cola, bo od lat podkreśla, że jest jej fanem” – dodaje Magdalena Pawlak, brand menadżerka w Coca-Cola Polska.

Globalne działania Coca‑Cola zainaugurował „Bubbling Up”, pierwszy z trzech spotów przygotowanych z myślą o Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. To nowa odsłona kultowego utworu „Jump” zespołu Van Halen z lat 80., tym razem nagranego z udziałem światowych gwiazd: J Balvina, Amber Mark, Steve’a Vaia i Travisa Barkera. Drugi film – „Uncanned Emotions” kontynuuje emocjonalną historię, jeszcze głębiej zanurzając się w pasji kibiców do piłki nożnej. A to wszystko z myślą o tych, którzy chcą odczuwać futbol całym sobą, razem z innymi.

„W Coca-Cola wierzymy w siłę wspólnych przeżyć, niezależnie od tego, czy dzieją się na stadionie, w plenerze czy w domu z bliskimi” – zaznacza Paulina Trzaskowska, dyrektorka komunikacji korporacyjnej w Coca-Cola Polska.

„Mecz to nie tylko wynik, ale cała sekwencja zapisana w ciele: najpierw napięcie, potem skok tętna, euforia albo zawód. W kluczowych momentach puls potrafi przyspieszyć. To pokazuje, jak bardzo piłka nożna nas angażuje. Gdy kibicujemy razem, te emocje potrafią nas do siebie zbliżać. Czasem radość z jednego gola łączy zupełnie obcych sobie ludzi” – zauważa Paulina Danielak, psycholożka sportu.

To dopiero początek tej historii. W nadchodzących miesiącach Coca‑Cola zaprezentuje kolejne działania m.in. z Panini – twórcą kultowych albumów i naklejek. Jej efektem jest wyjątkowa kolekcja naklejek z zawodnikami największych klubów i reprezentacji, dostępna pod etykietami butelek półlitrowych napojów Coca-Cola.