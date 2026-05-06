To żeńskie imię w Rumunii oznacza "pijaną". W Polsce nosi je ponad 200 tysięcy kobiet

Popularność imion w Polsce

Wielokulturowe podejście do znaczenia imion często obnaża niezwykłe różnice. To, co w jednym kraju niesie pozytywny przekaz, gdzie indziej bywa odbierane zupełnie inaczej, nierzadko z przymrużeniem oka.

Polacy przeważnie wybierają imiona dla dzieci na podstawie rodzinnych sentymentów, tradycji czy po prostu ładnego brzmienia. Rzadko kto weryfikuje ich znaczenie w obcych językach, a to czasem skutkuje bardzo niespodziewanymi odkryciami.

Mimo zabawnych różnic w przekładzie, polskie i łacińskie pochodzenie tego imienia jest niezwykle pozytywne. Świadczy to o jego mocnym zakorzenieniu w naszej kulturze i budzi bardzo ciepłe skojarzenia.

Mimo zabawnych różnic w przekładzie, polskie i łacińskie pochodzenie tego imienia jest niezwykle pozytywne. Świadczy to o jego mocnym zakorzenieniu w naszej kulturze i budzi bardzo ciepłe skojarzenia.

Jedno z imion cieszyło się u nas przez lata ogromną sympatią rodziców. Do dziś jest chętnie nadawane nowo narodzonym dziewczynkom. Niewielu jednak ma świadomość, że wyjazd za granicę z takim imieniem w dowodzie może wywoływać uśmiechy na twarzach tamtejszych mieszkańców.

Nadając dziecku imię, mało kto zastanawia się nad tym, co ono oznacza w innych zakątkach świata. Kierujemy się lokalną tradycją i łacińskim pochodzeniem. Zdarza się jednak, że za granicą to samo imię ma niefortunne skojarzenia. Idealnym przykładem jest jedno z popularnych żeńskich imion, które przez lata było hitem w polskich urzędach, a obecnie nosi je potężna grupa kobiet.

Co oznacza imię Beata?

Mowa o imieniu Beata. Po rumuńsku słowo "beata" tłumaczy się jako osobę nietrzeźwą, pijaną. Dla Polek może to być bardzo zaskakująca, a wręcz komiczna informacja. Jednak na naszym podwórku znaczenie tego imienia jest absolutnie pozytywne. Wywodzi się ono bowiem od łacińskiego słowa "beatus", co oznacza "radosna", "błogosławiona" lub "szczęśliwa". To głównie dlatego Beata biła rekordy popularności w Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie minionego stulecia. Szacuje się, że aktualnie w kraju żyje ponad 200 tysięcy kobiet o tym imieniu.

Dziś Beata nie jest już tak chętnie wybierana przez młodych rodziców, ale wciąż ma silną pozycję w polskiej rzeczywistości. Imię to przywodzi na myśl pokolenie dzisiejszych mam oraz cioć, a kojarzy się głównie ze spokojem, stabilnością i rodzinnym ciepłem. Rumuńskie znaczenie tego imienia to doskonały przykład na to, jak nieprzewidywalny i barwny bywa język.

