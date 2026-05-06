Obgryzanie paznokci u dzieci to częsty nawyk. Sprawdź co oznacza i kiedy warto reagować

Jak podaje portal Johns Hopkins Medicine, codzienne obgryzanie paznokci u dzieci dotyczy zupełnie zdrowych maluchów

Zwykła nuda w kolejce do lekarza lub zmęczenie po długim dniu w żłobku to najczęstsze powody wkładania palców do buzi

Z informacji portalu MedlinePlus wynika, że wiek pięciu lat to najlepszy czas na oduczenie dziecka ssania kciuka ze względu na rosnące zęby stałe

Zdecydowana większość maluchów całkowicie naturalnie rezygnuje z tych powtarzalnych zachowań przed pójściem do szkoły

Skąd bierze się obgryzanie paznokci u dzieci? Wyjaśniamy przyczyny

Obgryzanie paznokci, uporczywe ssanie kciuka czy nawykowe kręcenie włosów to zachowania, z którymi na co dzień spotyka się mnóstwo rodziców. Zwykle takie powtarzalne ruchy pojawiają się u maluchów w pierwszych trzech latach życia i bardzo często zostają z nimi na dłużej. Nierzadko zdarza się, że dziecko powtarza te same czynności nawet kilkanaście razy każdego dnia, co potrafi spędzać nam sen z powiek.

Jak możemy przeczytać na stronie Johns Hopkins Medicine, te codzienne nawyki pojawiają się u zupełnie zdrowo rozwijających się dzieci, a ich dokładna przyczyna wciąż jest nieznana. Praktyka pokazuje, że nasilają się one w konkretnych chwilach, na przykład gdy maluch jest mocno pochłonięty zabawą, zmęczony po całym dniu w żłobku, zestresowany lub po prostu znudzony. W większości przypadków takie zachowania same mijają w okresie dzieciństwa, choć u niektórych osób mogą przetrwać nawet do wczesnej dorosłości.

Co komunikują codzienne nawyki malucha? Te czynniki mają znaczenie

Zanim zaczniemy się mocno denerwować, warto spokojnie przyjrzeć się temu, co dokładnie wywołuje powtarzalne ruchy u naszego dziecka. Według informacji ze szpitala Boys Town National Research Hospital, za obgryzaniem paznokci i podobnymi zachowaniami stoją zazwyczaj zupełnie codzienne powody, takie jak:

zwykła ciekawość świata i odkrywanie własnego ciała

nuda podczas długiej podróży autem lub w kolejce do lekarza

naśladowanie innych dzieci wypatrzonych na placu zabaw

próba naturalnego rozładowania nagromadzonego napięcia i stresu

silne przyzwyczajenie, z którego dziecko nie zdaje sobie sprawy

Świadomość tych kilku prostych mechanizmów bardzo pomaga rodzicom w codziennym życiu z małym dzieckiem. Zamiast ciągle upominać malucha, możemy łatwiej zrozumieć, że często jest to tylko jego własny sposób na poradzenie sobie z trudniejszymi emocjami lub nadmiarem bodźców.

Kiedy warto oduczyć dziecko ssania kciuka? Kluczowe zasady

Zdecydowana większość dzieci naturalnie przestaje ssać palec z własnej woli, gdy mają około 3 do 4 lat. Jeśli jednak ssanie jest bardzo mocne i intensywne, portal MedlinePlus podpowiada, że dobrym pomysłem może być pomoc dziecku w pożegnaniu się z tym nawykiem do czwartych urodzin, co pomoże zapobiec uszkodzeniom podniebienia. Wyraźnym sygnałem do działania jest wiek 5 lub 6 lat, ponieważ wtedy zaczynają rosnąć stałe zęby, a ciągłe wkładanie palca do buzi mogłoby negatywnie wpłynąć na zgryz. Warto też reagować i delikatnie wspierać malucha, jeśli jego własne zachowanie zaczyna go zawstydzać w towarzystwie innych rówieśników w przedszkolu. Gdy od częstego kontaktu ze śliną skóra na kciuku zrobi się mocno zaczerwieniona i popękana, po prostu posmarujmy ją zwykłym, łagodnym kremem ochronnym.

Źródła:

Johns Hopkins Medicine — “Motor Stereotypies”

Boys Town National Research Hospital – Knowledge Center: “Nail Biting”

MedlinePlus Medical Encyclopedia — “Thumb sucking”