To imię oznacza "boską". W ubiegłym roku otrzymało je ponad 400 dziewczynek

- To imię znane jest już od czasów starożytnych.
- W Polsce rozpowszechniło się dzięki znanej księżnej.
- W ostatnich latach znów zyskuje na popularności.
Z danych rejestru PESEL wynika bezsprzecznie, że najczęściej występującym żeńskim imieniem w Polsce pozostaje Anna. Posługuje się nim przeszło milion Polek, co w praktyce oznacza, że nosi je niemal co piąta kobieta w naszym kraju. Mimo zmieniających się trendów, ta klasyczna propozycja nie traci na sile i stale pojawia się w aktach urodzenia nowych obywatelek. Jednocześnie opiekunowie coraz odważniej sięgają po miana nawiązujące do postaci historycznych, znanych osobistości czy wręcz mitologii. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest Diana – imię o niezwykle bogatej, sięgającej starożytności historii, które obecnie notuje wyraźny wzrost zainteresowania wśród rodziców nowo narodzonych dziewczynek.
Skąd wzięło się imię Diana? Znaczenie kryje w sobie siłę i blask
Geneza imienia Diana prowadzi bezpośrednio do języka łacińskiego oraz rzymskiej mitologii, gdzie nosiła je bogini będąca patronką łowów, dzikiej przyrody i Księżyca. W starożytnych wierzeniach uosabiała ona wyjątkową siłę, niezależność oraz czystość. Samo słowo najczęściej interpretuje się jako „boska”, „pełna blasku” czy też „jaśniejąca”, co ma ścisły związek z jej przypisaniem do światła i natury. Z biegiem wieków imię to zyskało popularność w całej Europie, nie tracąc przy tym swojego ponadczasowego, eleganckiego charakteru. Dziś przypisuje się je kobietom łączącym w sobie wrażliwość z ogromną pewnością siebie i życiową niezależnością.
Ile kobiet w Polsce nosi imię Diana? Zaskakujące dane PESEL
Na polskim gruncie imię Diana zadebiutowało dość późno, szczególnie jeśli zestawimy je z rdzennie słowiańskimi propozycjami. Jego prawdziwy rozkwit przypadł na przełom XX i XXI wieku. Ogromną rolę w popularyzacji tego imienia odegrała księżna Diana Spencer, która dla milionów ludzi na całym świecie stała się niekwestionowaną ikoną kultury i niedoścignionym wzorem do naśladowania.
Choć obecnie Diana nie znajduje się na samym szczycie rankingów popularności w Polsce, to jest nadawana z dużą regularnością. Stanowi idealny wybór dla rodziców poszukujących imienia klasycznego, ale unikających tych najbardziej powszechnych. Aktualne statystyki bazy PESEL wskazują, że w naszym kraju żyje 38 385 kobiet o imieniu Diana, co daje mu 114. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. Widać jednak wyraźny powrót mody na tę propozycję. W samym 2025 roku imię to otrzymało 409 dziewczynek. Z kolei najlepszy wynik w ciągu ostatniej dekady odnotowano w 2022 roku, kiedy to nazwano tak 499 noworodków.