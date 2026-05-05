Idealne rodziny z Instagrama budzą presję? Sprawdź jak przestać porównywać się do innych rodziców

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-05-05 10:50

Przeglądanie zdjęć uśmiechniętych mam w czystych domach potrafi szybko zepsuć humor po ciężkim dniu z maluchem. Zapisujemy wtedy dziecko na kolejne zajęcia dodatkowe z cichą nadzieją na dorównanie tym pięknym obrazkom. Okazuje się jednak, że prawdziwy spokój w głowie zyskamy w zupełnie inny sposób.

Dysmorfobia snapchatowa zbiera żniwo wśród młodych. Filtry z Instagrama prowadzą prosto do chirurga

i

Autor: grinvalds/ Getty Images Dwie osoby trzymają telefony z otwartymi aplikacjami społecznościowymi, prezentującymi obrazy idealnie wyglądających ludzi, co podkreśla problem dysmorfofobii snapchatowej i wpływu filtrów na samoocenę. Więcej o tym przeczytasz na Poradnik Zdrowie.
  • Jak czytamy na portalu Healthline, idealne rodziny z Instagrama pokazują na zdjęciach jedynie wyreżyserowane ułamki sekund
  • Zwykłe odłożenie telefonu pomaga przestać porównywać się do innych rodziców i skutecznie zdejmuje codzienną presję
  • Jak podaje portal Mayo Clinic, szczere rozmowy o internecie pomagają dorastającym dzieciom mądrze podejść do wirtualnej rzeczywistości
  • Ustalenie przestrzeni wolnych od telefonów przy wspólnym stole to najprostsza metoda na budowanie głębokiej więzi z maluchem
Plac Zabaw odc. 29 - Rozwód rodziców

Idealne rodziny z Instagrama a nasze życie. Skąd bierze się presja?

Przeglądanie mediów społecznościowych potrafi mocno zepsuć nastrój, kiedy ciągle widzimy tam uśmiechnięte dzieci i idealnie czyste domy. Zaczynamy wtedy myśleć, że robimy coś źle i nie nadążamy za innymi mamami czy ojcami. Często z tego powodu próbujemy na siłę zapisać nasze dziecko na kolejne zajęcia z angielskiego lub basen, tylko po to, żeby dorównać tym wygórowanym standardom.

Jak czytamy na portalu Healthline, te wszystkie piękne zdjęcia to w rzeczywistości tylko starannie wybrane i wyreżyserowane ułamki sekund. Zamiast ślepo naśladować inne rodziny, warto na spokojnie zastanowić się, czy nasz maluch naprawdę lubi te wszystkie dodatkowe lekcje. Kiedy w końcu zdamy sobie sprawę, że nasz własny i wystarczająco dobry sposób wychowania jest zupełnie w porządku, poczujemy ogromną ulgę.

Jak przestać porównywać się do innych rodziców? Poznaj proste zasady

Jeśli często czujesz smutek przez to, co widzisz na ekranie, dobrze jest wdrożyć kilka małych zmian w swojej codzienności:

  • ogranicz czas spędzany na przeglądaniu kolorowych aplikacji
  • przestań obserwować osoby, które sprawiają, że czujesz się gorzej jako rodzic
  • skup się na tym, co daje ci szczerą radość i pasuje do wartości twojej rodziny
  • porozmawiaj otwarcie ze znajomymi na temat kłopotów z dorastającym maluchem
  • odpuść sobie w gorszy dzień i po prostu obejrzyjcie z dzieckiem fajną bajkę na kanapie

Wprowadzenie tych drobnych nawyków pozwoli złapać zdrowy dystans do wirtualnego świata. Szybko przekonasz się, że życie bez ciągłej presji jest znacznie spokojniejsze i radośniejsze.

Przeczytaj także:
6 sposobów, jakimi twój niemowlak mówi "kocham cię mamo". Ta wiedza cię uspokoi

Jak wytłumaczyć dziecku fałszywy świat z internetu? Ważne rozmowy

Na portalu Mayo Clinic możemy przeczytać, że częste i spokojne rozmowy o internecie to najlepszy sposób, aby pomóc nastolatkowi odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości. Dobrym pomysłem jest zwykłe dopytywanie, jak dziecko się czuje po obejrzeniu konkretnych relacji i czy coś je w nich zaniepokoiło. Warto wtedy przypominać swojemu dziecku, że media społecznościowe są wprost zalane idealnymi obrazkami, które z prawdziwym życiem nie mają wiele wspólnego. Zachęcajmy naszą pociechę do tego, aby krytycznie podchodziła do wszystkiego, co tam ogląda. Kiedy dziecko wie, że ma w nas oparcie, o wiele rzadziej wpada w kompleksy przez nierealne internetowe trendy.

Zbyt dużo czasu przed ekranem. Dlaczego granice w domu są kluczowe?

Brak jasnych zasad dotyczących używania telefonów w domu sprawia, że w pewnym momencie wszyscy domownicy zaczynają żyć trochę obok siebie. Zarówno my, jak i nasze dzieci tracimy wtedy cenne popołudnia na bezmyślne sprawdzanie tego, co u innych ludzi. Taka sytuacja na dłuższą metę potrafi negatywnie wpłynąć na psychikę malucha, przez co staje się on bardziej zamknięty i rzadziej spotyka się z kolegami ze szkoły.

Raport Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych uświadamia nam, jak pomocne bywa stworzenie rodzinnego planu korzystania z telefonów komórkowych. Warto na przykład ustalić w swoim mieszkaniu strefy wolne od wszelkiej elektroniki, chociażby przy wspólnym stole w trakcie obiadu czy przed samym snem. Pamiętajmy, że dzieci najbardziej uczą się przez naśladowanie, dlatego sami też chowajmy telefony do szuflady i pokazujmy, jak wspaniale można spędzać czas na żywo.

mama i noworodek
Galeria zdjęć 8

Źródła:

Healthline — “8 Tips to Help You Stop Comparing Yourself to Other Parents”

Mayo Clinic — “Teens and social media use: What's the impact?”

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) — “Social Media and Youth Mental Health”

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINA
INSTAGRAM