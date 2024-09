Grupa Empik wyznaczy nowy standard dostępności treści cyfrowych. Realizację projektu wesprze dofinansowanie od NCBR

Składają się na niego dwa główne obszary prac: opracowanie algorytmów wyłapujących niepokojące treści zawarte w książkach (mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla osób w kryzysie) i wdrożenie możliwości ich odfiltrowania w aplikacji Empik Go, jak również opracowanie nowego trybu dostępności aplikacji dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących (realizowane we współpracy z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”).

To pierwszy taki projekt na rzecz dostępności kultury na polskim rynku: - W DNA Empiku od początku zakorzenione było umożliwianie szerokiego dostępu do kultury, a dziś, 75 lat później, nadal dbamy o to, by każdy, niezależnie od miejsca, czasu i indywidualnych barier, mógł z tej kultury czerpać, uwzględniając przy tym różnorodne potrzeby odbiorców. Jesteśmy dumni, że poprzez tę inicjatywę możemy wyznaczyć nowy standard dostępności treści cyfrowych na polskim rynku – mówi Anna Winnicka, Senior Director of Digital Content w Empiku.

Trigger warning - nowość w książce cyfrowej

Standardem na rynku filmów czy gier jest tzw. trigger warning, czyli ostrzeżenia informujące o treściach zawierających wulgaryzmy, sceny erotyczne czy przemoc, które mogą wywołać u odbiorcy silny dyskomfort i reakcję emocjonalną. Do tej pory nie były one jednak stosowane w segmencie książki cyfrowej.

Właśnie tę lukę jako pierwszy na polskim rynku wypełni Empik Go. Lider rynku treści cyfrowych podejmie się realizacji projektu we współpracy z wyłonioną w toku przetargu firmą Samurai Labs, posiadającą doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji w celu ochrony internautów przed cyberprzemocą.W ramach nowego rozwiązania treść książek będzie poddawana analizie z wykorzystaniem algorytmów machine learningu. Na tej bazie książki będą oznaczane jako „potencjalnie zagrażające”, a tym samym zostaną im przypisane odpowiednie trigger warningi. Początkowo rozwiązaniem objęta zostanie wyłącznie oferta ebooków, ale w przyszłości również produkcje audio oraz wydania papierowe.

- Jak pokazują badania, nawet 70 proc. Polaków deklarowało, że doświadcza stresu, niepokoju czy pogorszenia kondycji psychicznej, co dodatkowo nasiliły wydarzenia ostatnich lat, takie jak pandemia czy wysoka inflacja*. Tym większa jest potrzeba odpowiedniego filtrowania treści, które nie nasilą lęku i dyskomfortu - tłumaczy Anna Winnicka. - W aplikacji Empik Go oferujemy abonentom ponad 190 tys. ebooków, audiobooków i podcastów z różnych gatunków. Chcemy nadal zapewniać tę różnorodność oferty, respektując przy tym indywidualne potrzeby naszych użytkowników, w czym pomogą ostrzeżenia o niepożądanych treściach - dodaje.

Pomysłodawcy rozwiązania rozumieją również, że dla niektórych odbiorców już sam trigger warning może wywołać silną reakcję emocjonalną. Dlatego mechanizm zostanie przygotowany tak, by z wyników wyszukiwania odsiewać tytuły na bazie oznaczonych przez użytkownika filtrów. Sam trigger warning domyślnie będzie zaś ukryty w widoku produktu (opcja wyświetlania ostrzeżeń będzie dostępna w ustawieniach konta).

Aplikacja jeszcze bardziej dostępna

Druga ścieżka projektu polega na opracowaniu nowego standardu dostępności i stworzeniu inteligentnych trybów w Empik Go, które zapewnią łatwiejsze korzystanie z aplikacji osobom starszym, niedowidzącym i niewidomym. Nowe funkcjonalności zostaną zaprojektowane we współpracy z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Wdrożenie poprzedzone będzie rozmowami z podopiecznymi i przedstawicielami fundacji oraz kompleksowymi badaniami tego, jak korzystają oni z aplikacji, aby wypracowane rozwiązania faktycznie odpowiadały na ich potrzeby i niwelowały konkretne bariery.

- Pierwszym impulsem do pracy nad projektem były głosy użytkowników naszej aplikacji - osób niewidomych czy niedowidzących - którzy zgłaszali trudności w korzystaniu z pewnych funkcji, mimo wdrożonego standardu dostępności w Empik Go. Okazało się, że obowiązujące na rynku wytyczne nie zawsze w pełni odpowiadają ich faktycznym potrzebom. Na bazie rozmów z przedstawicielami Fundacji „Trakt” dowiedzieliśmy się, w jaki sposób osoby niewidome czy słabowidzące konsumują książki i co możemy zrobić, aby naprawdę ułatwić im dostęp do treści. To skłoniło nas do bliskiej współpracy z Fundacją już od momentu projektowania rozwiązań aż po ich wdrożenie – mówi Agnieszka Zienkowicz, Head of Product Digital Content w Empiku.

Wśród nowych funkcjonalności, zaprojektowanych zgodnie z wytycznymi dostępności, kluczowe będą: onboarding w aplikacji, intuicyjna nawigacja, nowe opcje filtrowania czy wybór czcionek i kontrastu, odpowiadający na potrzeby osób z dysleksją czy użytkowników ze zmęczonym wzrokiem. Ważnym usprawnieniem będzie też przewodnik głosowy po aplikacji (wsparcie systemów typu Voice-Over).Empik z dofinansowaniem od NCBR

Projekt „Badanie możliwości i opracowanie mechanizmów obniżenia barier w dostępie do treści audio i produktów cyfrowych z uwzględnieniem trybu aplikacji do słuchania/czytania na smartfonach dostosowanego do potrzeb użytkowników z ograniczeniami, w szczególności osób starszych, niedowidzących i niewidomych oraz w kryzysie psychicznym” został także wybrany do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jedyny projekt zgłoszony w ramach ścieżki SMART na rzecz dostępności, któremu przyznano grant, a przy tym pierwsze dofinansowanie ze środków unijnych w historii Grupy Empik.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2 377 205,59 zł. Całkowity koszt realizacji projektu przekracza natomiast 5 mln zł.

Wdrożenie udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i starszych w aplikacji Empik Go planowane jest już pod koniec 2025 roku. Natomiast ostrzeżenia o niepożądanych treściach pojawią się w aplikacji w czwartym kwartale 2026 roku.