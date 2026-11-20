Kilkanaście lat temu wiele tradycyjnych imion kojarzyło się niemal wyłącznie z czasami naszych babć i prababć.

Współcześnie rodzice coraz częściej wybierają imiona , które przez dekady pozostawały poza głównym nurtem.

, które przez dekady pozostawały poza głównym nurtem. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest posiadająca bogatą historię Jadwiga, która znów jest chętnie nadawana dziewczynkom.

Oficjalne statystyki potwierdzają, że dawna klasyka przeżywa obecnie swoją drugą młodość.

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Pochodzenie i historia imienia Jadwiga. Dlaczego znów pojawia się w rankingach?

Wyraz ten ma korzenie germańskie i wywodzi się z dawnych członów, które oznaczały bitwę oraz walkę. W polskich dziejach imię to zapisało się za sprawą królowej Jadwigi Andegaweńskiej oraz świętej Jadwigi Śląskiej. Choć przez wieki cieszyło się dużą popularnością, w drugiej połowie XX wieku zaczęto je wiązać głównie z osobami w podeszłym wieku. Obecnie jednak postrzeganie tej formy wyraźnie ewoluuje. Wielu młodych rodziców uważa, że Jadwiga brzmi klasycznie, elegancko i niezwykle oryginalnie, ponieważ wciąż rzadko słyszy się ją na placach zabaw. Taki wybór stanowi też doskonałą okazję do pielęgnowania rodzinnych tradycji poprzez upamiętnienie babci czy innej ważnej krewnej.

Statystyki rejestru PESEL. Imię Jadwiga zyskuje na popularności

Rosnące zainteresowanie tym tradycyjnym imieniem doskonale obrazują oficjalne zestawienia. Jak wynika z informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, jeszcze w 2005 roku nazwano tak zaledwie 40 nowo narodzonych dziewczynek, a dekadę później, w 2015 roku, liczba ta wzrosła do 124. Prawdziwy przełom nastąpił w 2025 roku, kiedy imię Jadwiga nadano aż 268 razy, co stanowi absolutny rekord od 2000 roku. Mimo tych wyraźnych wzrostów wciąż nie jest to ścisła czołówka ogólnopolskich rankingów, w których niezmiennie dominują Maja, Zofia czy Zuzanna. Wyraźny trend wzrostowy udowadnia jednak, że pozornie zapomniane i niemodne propozycje potrafią po latach skutecznie wrócić do łask rodziców.

Dlaczego tradycyjne imiona dla dziewczynek wracają do łask?

Głównym motorem napędowym tego zjawiska jest chęć wyróżnienia się z tłumu. Przyszli rodzice szukają propozycji z charakterem, które jednocześnie nie będą brzmiały obco ani sprawiały trudności w wymowie. Klasyczne opcje doskonale łączą te cechy, gdyż mają długą historię, są silnie zakorzenione w rodzimej kulturze i stanowią ciekawą alternatywę dla współczesnej mody. Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt sentymentalny, bo nadanie dziecku imienia po babci lub prababci pozwala ocalić od zapomnienia pamięć o przodkach. Ważne jest również samo brzmienie, dopasowanie do nazwiska oraz potencjał do tworzenia zdrobnień. Jadwiga wypada pod tym względem bardzo korzystnie, oferując zarówno dostojną formę podstawową, jak i popularne, codzienne spieszczenie, czyli Jadzia.

Stare imiona znów modne. Nie tylko Jadwiga przeżywa drugą młodość

Zjawisko to dotyczy znacznie szerszej grupy tradycyjnych form, które jeszcze niedawno utożsamiano wyłącznie z seniorami. Wśród rodzicielskich wyborów coraz częściej pojawiają się takie imiona jak Stefania, Aniela, Wanda czy Helena. Część z nich zdążyła już zająć bardzo wysokie pozycje w oficjalnych rankingach, podczas gdy pozostałe powoli i systematycznie odbudowują swoją dawną popularność.

Renesans klasycznego nazewnictwa to najlepszy dowód na to, że dawne trendy nigdy nie odchodzą bezpowrotnie. Propozycje, które jeszcze kilkanaście lat temu uchodziły za staroświeckie, dzisiaj są postrzegane jako synonim elegancji i wyjątkowości. Historia imienia Jadwiga idealnie obrazuje tę zmianę pokoleniową, udowadniając, że tradycyjna forma nie potrzebuje nowoczesnego brzmienia, aby na nowo podbić serca młodych rodziców.