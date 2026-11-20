Przed wyjściem warto potwierdzić adres, obecność dorosłych, listę gości i godzinę powrotu

Plan bezpiecznego powrotu powinien działać także wtedy, gdy impreza nagle zmieni miejsce

Jasne zasady dotyczące alkoholu i innych substancji pomagają nastolatkowi odmówić, gdy ktoś namawia go do spróbowania

Telefon do rodzica po pomoc nie powinien oznaczać nocnej awantury ani kary

Utrata przytomności, problemy z oddychaniem lub drgawki wymagają wezwania pomocy pod numer 112

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Pierwsza domówka nastolatka: gdzie odbędzie się spotkanie i kto na nie przyjdzie?

Rozmowę o pierwszej domówce zacznij od zebrania podstawowych informacji, zamiast od razu wprowadzać zakazy. Zapytaj o dokładny adres, imię i numer telefonu gospodarza, planowaną godzinę zakończenia oraz o to, kto jeszcze ma przyjść. Dobrze też wiedzieć, czy w domu będzie przez cały czas dorosły opiekun, a nie tylko starsze rodzeństwo.

Warto samodzielnie zadzwonić lub napisać do rodzica gospodarza. Można wtedy potwierdzić, czy spotkanie rzeczywiście odbywa się w tym miejscu, ilu gości jest zaproszonych i jakie zasady obowiązują w domu. Jeśli nastolatek ma zostać na noc, potwierdź to bezpośrednio z rodzicami osoby organizującej spotkanie, a nie tylko w wiadomościach między nastolatkami.

Powrót z domówki ustalcie zanim nastolatek wyjdzie z domu

Powrót z domówki dobrze zaplanować równie konkretnie jak samo wyjście. Ustalcie, kto odwozi nastolatka, jak wróci komunikacją albo gdzie i o której go odbierzesz. Nastolatek powinien mieć naładowany telefon, zapisany numer do ciebie oraz gotówkę, kartę lub aplikację umożliwiającą opłacenie bezpiecznego powrotu.

Ustalcie, że nastolatek może zadzwonić po odbiór o każdej porze, jeśli na imprezie pojawi się alkohol, inne substancje lub nieznane osoby albo gdy spotkanie przeniesie się w inne miejsce. Powiedz mu wprost, że najpierw po niego przyjedziesz, a o przebiegu wieczoru porozmawiacie spokojnie później, gdy będzie już bezpieczny.

Przypomnij też, że nie wolno jechać samochodem, skuterem ani rowerem prowadzonym przez osobę, która piła alkohol lub zażyła inne substancje. Nie należy zakładać, że ktoś może bezpiecznie prowadzić tylko dlatego, że wypił niewiele albo twierdzi, że dobrze się czuje. W takiej sytuacji lepiej odejść od grupy, zadzwonić do rodzica lub skorzystać z bezpiecznego transportu.

Alkohol i inne substancje na domówce: potrzebna jest jasna rozmowa

Alkohol i inne substancje to temat, którego nie warto omijać w obawie przed niezręcznością. W Polsce nie wolno sprzedawać ani podawać alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. Powiedz jasno, że oczekujesz, iż nastolatek nie będzie pił alkoholu, palił papierosów ani sięgał po nieznane substancje. Jednocześnie zapewnij go, że może zadzwonić po pomoc, jeśli znajdzie się w trudnej sytuacji.

Zamiast długiego wykładu omówcie kilka prostych sposobów reagowania, gdy ktoś namawia do picia lub zażycia substancji. Nastolatek może krótko powiedzieć, że nie chce, zmienić miejsce, zadzwonić do ciebie albo poprosić o odbiór. Nie musi nikomu szczegółowo wyjaśniać swojej decyzji.

Ustalcie również, że nastolatek nie powinien przyjmować napojów ani jedzenia od przypadkowych osób, a swojego napoju nie powinien zostawiać bez nadzoru. Jeśli po wypiciu lub zjedzeniu czegoś źle się poczuje, nie powinien zostawać sam ani czekać, aż dolegliwości miną. Powinno od razu powiedzieć gospodarzowi, innemu dorosłemu lub zadzwonić do ciebie.

Granice, zgoda i zdjęcia z imprezy też wymagają rozmowy

Na domówce łatwo o sytuacje, w których ktoś przekracza cudze granice, namawia do czegoś albo nagrywa innych dla żartu. Przypomnij nastolatkowi, że może odmówić tańca, pocałunku, wyjścia do innego pokoju, wspólnego zdjęcia czy udostępnienia hasła do telefonu. Zgoda musi być dobrowolna i można ją wycofać w każdej chwili.

Warto nazwać kilka sygnałów, po których najlepiej wyjść lub poprosić o pomoc: pojawienie się nieznanych dorosłych, agresja, kłótnia, nacisk na picie, zamykanie drzwi, próba zabrania telefonu albo publikowanie czyichś zdjęć bez zgody. Nastolatek nie musi sam rozwiązywać problemów wszystkich uczestników imprezy. Powinien przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Jeśli zauważy znajomego, który jest przestraszony, jest tak pijany, że trudno się z nim porozumieć, lub traci przytomność, powinien od razu poprosić o pomoc dorosłego albo zadzwonić pod numer 112.

Co zrobić, gdy domówka wymknie się spod kontroli? Ustalcie prosty plan

Plan na trudną sytuację powinien być krótki i łatwy do zapamiętania. Nastolatek ma zadzwonić lub wysłać krótką wiadomość, podać lokalizację i powiedzieć, czy potrzebuje odbioru, pomocy dorosłego albo wezwania służb. Jeśli nie może swobodnie rozmawiać, możecie wcześniej ustalić krótkie hasło w wiadomości, które będzie oznaczało prośbę o szybki odbiór.

Jeżeli ktoś traci przytomność, ma drgawki, problemy z oddychaniem, nie daje się dobudzić albo jego stan gwałtownie się pogarsza, trzeba zadzwonić pod numer 112. Nie należy zostawiać tej osoby samej, odwozić jej do domu ani wywoływać wymiotów. W rozmowie z dyspozytorem trzeba podać adres i powiedzieć, co wiadomo o alkoholu, lekach lub innych substancjach.

Po powrocie nie zaczynaj od sprawdzania telefonu ani szczegółowego wypytywania przy drzwiach. Przywitaj nastolatka, upewnij się, że nic mu nie dolega, i odłóż poważniejszą rozmowę na następny dzień. Taka reakcja zwiększa szansę, że przy kolejnej trudnej sytuacji nastolatek naprawdę zadzwoni po pomoc.

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