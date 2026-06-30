Jak pomóc nastolatkowi znaleźć pasję? Sprawdź, dlaczego własne hobby jest ważniejsze od dobrych ocen

Jak podaje strona Mälardalen University, własne hobby dużo lepiej chroni psychikę młodych ludzi przed stresem niż same dobre oceny w szkole

Zostawianie telefonu na noc poza pokojem dziecka mocno poprawia jakość snu i ułatwia młodemu człowiekowi znalezienie nowej pasji

Według materiałów z Harvard University Center on the Developing Child, codzienne darmowe aktywności świetnie uczą nastolatka przydatnych w życiu umiejętności

Zwykłe leżenie na kanapie rewelacyjnie regeneruje ucznia po bardzo trudnym dniu pełnym obowiązków i naturalnie zapobiega groźnemu przebodźcowaniu

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Dlaczego pasja u nastolatka jest ważniejsza niż same oceny?

Wielu rodziców skupia się tylko na świadectwach i piątkach, zapominając o czasie wolnym swojego dziecka. Jak pokazują badania opisane na stronie Mälardalen University, to właśnie znalezienie sensownego zajęcia po lekcjach najlepiej chroni psychikę młodych ludzi. Posiadanie własnego hobby daje dzieciom szansę na nawiązanie dobrych relacji z rówieśnikami oraz zaufanymi dorosłymi.

Działa to w bardzo prosty sposób, ponieważ ulubione zajęcia mocno obniżają poziom stresu. Kiedy nastolatek ma odskocznię od szkolnych obowiązków, dużo łatwiej radzi sobie z codzienną presją i w efekcie paradoksalnie lepiej się uczy. Angażowanie się w dodatkowe aktywności czy kółka zainteresowań to świetny sposób na budowanie pewności siebie u młodego człowieka.

Jak ograniczyć telefon u nastolatka i zmniejszyć rozpraszacze?

Zanim spróbujemy zarazić dziecko nowym hobby, warto ustalić jasne zasady dotyczące korzystania z elektroniki. Na łamach portalu National Center for Biotechnology Information możemy przeczytać, że dobrym pomysłem jest stworzenie rodzinnego planu i ograniczenie czasu przed ekranem do około dwóch godzin dziennie. Dobrze jest też wprowadzić strefy bez telefonu, na przykład podczas wspólnych posiłków, a także ustalić zasadę, że najpierw zajmujemy się obowiązkami w domu, lekcjami czy sportem, a dopiero potem grami. Warto na noc zostawiać telefony poza pokoikiem dziecka, co mocno poprawi jakość jego snu. Taki cyfrowy detoks sprawi, że nastolatek z nudów chętniej rozejrzy się za prawdziwym zajęciem.

Co może robić nastolatek w wolnym czasie? Praktyczne pomysły

Szukając ciekawych zajęć dla swojego dziecka, nie trzeba od razu zapisywać go na drogie kursy, dlatego warto rozważyć te darmowe i codzienne aktywności:

wspólny ruch na świeżym powietrzu, jak jazda na rowerze, rzucanie frisbee czy gra w koszykówkę

słuchanie muzyki, śpiewanie lub nauka gry na dowolnym instrumencie

dołączenie do szkolnego kółka teatralnego, które uczy pracy w grupie

wspólne gotowanie, pieczenie ciast lub próbowanie zupełnie nowego jedzenia

robienie głupot i śmianie się, na przykład poprzez bitwę na balony z wodą czy zabawę w chowanego z latarkami

Oczywiście to tylko luźne propozycje, ale według materiałów z Harvard University Center on the Developing Child, każda z tych rzeczy uczy nastolatka nowych umiejętności. Jeśli dziecko woli gry wideo, też mogą one budować ważne kompetencje, pod warunkiem trzymania się zdrowych i wcześniej ustalonych limitów czasowych.

Przemęczenie dziecka. Kiedy nastolatek odrzuca nasze propozycje?

Dzisiejsze dzieci są bardzo często zwyczajnie przebodźcowane i mają zbyt napięty grafik od rana do samej nocy. Jeśli chcemy pomóc im znaleźć prawdziwą pasję, musimy najpierw zadbać o ich czas na nicnierobienie i zwykłą, luźną zabawę. Czasem nastolatek potrzebuje po prostu leżeć na kanapie i odpoczywać, żeby zregenerować siły po trudnym dniu w szkole.

Kiedy wychodzisz z nowymi pomysłami na spędzanie czasu, twoje dziecko może na początku narzekać i z góry odrzucać takie propozycje. To zupełnie normalna reakcja obronna zmęczonego młodego człowieka, który boi się kolejnych obowiązków w swoim planie dnia. Zazwyczaj jednak ziarenko zostaje zasiane, a po kilku dniach dzieci same wracają do tematu i chętnie angażują się w wymyśloną przez nas aktywność.

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Źródła:

Mälardalen University

U.S. Surgeon General’s Advisory: Surgeon General’s Warning on the Harms of Screen Use

Harvard University Center on the Developing Child — “Brain-Building Through Play: 6 Playful Activities for Teens (13–17 years)”